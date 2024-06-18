На проходящем в Базеле чемпионате Европы по фехтованию 43-летняя эстонская шпажистка Ирина Эмбрих в личном зачете завоевала золото.
Поздравляем! ⟩ Эстонская шпажистка Ирина Эмбрих завоевала золото на чемпионате Европы
В финале Ирина Эмбрих одержала победу над француженкой Орианой Майо-Бретон со счетом 15:12.
Для Эмбрих это первое золото в личном зачете на титульных соревнованиях. Это 14-я в ее карьере медаль титульных соревнований. Как сообщил Эстонский олимпийский комитет, в Эстонии нет другого спортсмена, у которого было бы столько медалей титульных соревнований.
Бронзовые медали достались итальянке Альберте Сантуччо и швейцарке Ангелине Фавр.
Как писал Rus.Postimees ранее, Эмбрих открыла медальный зачет в 2002 году серебром на чемпионате мира среди женских команд. Три года назад в Токио она завоевала в составе команды свою первую и пока единственную олимпийскую медаль - золото.
Другие медали, завоеванные Эмбрих:
2006 год серебро ЧМ в личном зачете
2007 год бронза ЧМ в личном зачете
2007 год бронза чемпионата Европы в личном зачете
2007 год золото ЧМ в команде
2014 год серебро ЧМ в команде
2013 год золото чемпионата Европы в команде
2016 год золото чемпионата Европы в команде
2003 год серебро чемпионата Европы в команде
2015 год серебро чемпионата Европы в команде
2012 год бронза чемпионата Европы в команде
2018 год бронза чемпионата Европы в команде