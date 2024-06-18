«Победа, но без моего участия»: истории украинцев, которые не хотят идти на войну

В перерыве между тренировками призывники Синцова сидели, курили и перешучивались. Это была довольно разношерстная группа мужчин, в возрасте от 40 до 50 лет: свиновод, завскладом и строитель, которые признались, что вообще-то предпочли бы сейчас быть где-нибудь в другом месте. Но и провести остаток войны в бегах им тоже не хотелось.

Мобилизованный Александр признался, что ему страшно, но что иначе он поступить не мог Фото: Thanyarat Doksone/BBC

Один из них, Александр, уже решил стать пилотом дрона. «Мне очень страшно, все это для меня в новинку, но я не мог поступить иначе», — сказал он.

В то же время этот 33-летний водитель трамвая не осуждает тех, кто решил спрятаться от мобилизации. «Я сделал свой выбор, — говорит он, пожимая плечами, — они могут сделать свой».

Синцова беспокоит, насколько немотивированны многие новобранцы в его лагере. Несмотря на то, что война ежедневно дает о себе знать и сиренами воздушной тревоги, и постоянными отключениями электричества, она, по его мнению, стала слишком далекой для тех, кто живет в относительной безопасности в Одессе или Киеве.

Он опасается, что для того, чтобы украинские уклонисты добровольно пошли на фронт, потребуется еще одно крупное наступление России.

«Тогда мы снова увидим людей, готовых взять в руки оружие и стоящих в очередях на призывных пунктах», — сказал он.