Кайдо Кааберма: Ира была морально готова к такому результату

В основном турнире Эмбрих победила всех шестерых соперниц, и чем дальше продвигалась вперед, тем сильнее становились ее противницы. Однако в полуфинале 43-летняя Эмбрих перехватила инициативу и у Альберты Сантуччо, и у Ауриан Малло-Бретон, и за 5-4 моментов сумела выйти вперед. Ее конкурентки хоть и подбирались совсем близко, опередить нашу спортсменку не смогли.

«Когда разрыв начал сокращаться, Ира не вышла из себя. Она оставалась спокойной и продолжала фехтовать. К такому результату она была морально готова», - похвалил Кааберма.

Эмбрих так же четко и быстро, как и в юности, двигалась на дорожке и наносила удары. Она также находится в очень хорошей физической форме: успешно выдержала почти 12-часовой марафонский день, который начался в 9 часов утра сразу пятью матчами группового этапа, а затем продолжился шестью полноценными матчами. Эмбрих выиграла их все.

«Я могу сказать, когда Ирина была так же хорошо. Это было на Олимпиаде в Токио!» - ответил Кааберма, улыбаясь.

«Да, сегодня она фехтовала фантастически, завоевала первую индивидуальную золотую медаль на титульном соревновании. Она чемпионка Европы. Все. Больше ничего не нужно говорить. У нее были очень сильные соперницы из сильнейших «фехтовальных» стран: Польши, Италии, Франции.

Но она была готова ко всему. Эмбрих тренировалась по плану главного тренера и находится в форме. Медаль сегодня могла выиграть любая из девушек. Если мы хотим достичь вершины, нам нужно работать всем вместе. Это прописная истина спорта. Мы находимся на сборах один-два месяца в году, все приезжали на подавляющее большинство тренировок; Эрика приезжала из Италии. Возможности, которые есть в Эстонии, должны использоваться на 100 процентов. Фехтование – это парный вид спорта. Например, штангу можно поднимать в одиночку хоть в лесу, а мы так делать не можем».

Находясь в такой форме Эмбрих неоднократно приводила женскую команду к серьезным победам. В пятницу наших шпажисток ожидают командные соревнования этого чемпионата Европы.

«Жизнь покажет. Она сегодня сильно выложилась. У нас еще три девушки, у которых сегодня было меньше нагрузки. Посмотрим, кто будет их соперницами и обсудим тактику. Медаль, безусловно, добавляет эмоций», - заключил Кааберма.