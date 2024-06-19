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Длительные дорожные работы в центре Таллинна негативно сказались на ряде предприятий

rus.postimees.ee
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Строительные работы на улице Лайкмаа.
Строительные работы на улице Лайкмаа. Фото: Mihkel Maripuu

Дорожное строительство в центре Таллинна, которое длится уже второй год, не лучшим образом сказалось на предприятиях, оказавшихся в эпицентре работ. Некоторые компании вынуждены были закрыться, другие потеряли до половины клиентов, пишет Rus.ERR.

Предприятие Kuldvõtmeke AM на улице Гонсиори предлагает услуги ремонта обуви и изготовления ключей уже 30 лет, но второе лето подряд клиенты с трудом находят дорогу к мастерам из-за строительных работ, которые развернулись прямо перед дверьми фирмы.

«Даже сейчас видно, что некоторые места закрыты для пешеходов, что уж говорить об автобусах. И это все сказалось на посещаемости, которая через определенные входы сократилась на 30-40% только из-за того, что движение сильно ограничилось», – посетовал исполнительный директор Tallinna Kaubamaja Эркки Лаугус.

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