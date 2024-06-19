Рейтинги: поддержка EKRE упала до рекордно низкой отметки, у «Ээсти 200» ситуация еще хуже

Судя по последним результатам, поддержка «Отечества», занимающего лидирующую позицию, на один процентный пункт выше, чем три недели назад. Поддержка Партии реформ упала на один процентный пункт за неделю. Социал-демократическая партия, увеличившая за неделю свою поддержку на 1,3 процентных пункта, обогнала EKRE и стала третьей по популярности партией.

За тройкой лидеров следуют EKRE (15%), Центристская партия (11,5%), Партия правых (5,5%) и «Ээсти 200» (3,9%). Поддержка «Ээсти 200» за неделю упала на 1,3 процентных пункта и сейчас находится на самом низком уровне с ноября 2019 года.

Правящую коалицию поддерживают 37,4% респондентов, а оппозиционную - 54,6%.

По итогам последней недели «Отечество» поддерживают 30,5%, Социал-демократическую партию - 17,8% и Партию реформ - 15,6%. За тройкой лидеров следуют Центристская партия с 12,5%, EKRE с 11,8%, Партия правых с 6,1% и «Ээсти 200» с 2,4%.

Среди эстонцев поддержка «Отечества» составляет 32%, Партии реформ - 19% и СДПЭ - 18%. Рейтинг EKRE снизился до 15%. Среди русскоязычных избирателей с большим отрывом лидирует Центристская партия (58%). Существенной поддержкой также пользуются соцдемы (16%).

По регионам «Отечество» лидирует везде, кроме Таллинна и Ида-Вирумаа, где оно уступает центристам, которых в столице поддерживают 32%, а на северо-востоке страны - 29% избирателей.