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Шестимесячный Euribor упал до годового минимума

rus.postimees.ee
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Жилищный кредит. Иллюстративный снимок.
Жилищный кредит. Иллюстративный снимок. Фото: Sander Ilvest

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, в начале этой недели опустилась до 3,711%, пишет Rus.ERR.

Ниже этого уровня последний раз Euribor был 19 мая 2023 года - 3,707%.

В банковском секторе Эстонии прогнозируют дальнейшее медленное снижение этой ставки, которая к концу 2025 году может достичь 2,5%

На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

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