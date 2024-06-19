Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, в начале этой недели опустилась до 3,711%, пишет Rus.ERR.
Шестимесячный Euribor упал до годового минимума
Ниже этого уровня последний раз Euribor был 19 мая 2023 года - 3,707%.
В банковском секторе Эстонии прогнозируют дальнейшее медленное снижение этой ставки, которая к концу 2025 году может достичь 2,5%
На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.