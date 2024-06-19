Андрей Кузичкин Новая таллиннская власть сидит в тени, дело может кончиться контрреволюцией

Я, по большому счету, политический прагматик и даже немного циник. Когда в ходе формирования новой правящей в Таллинне коалиции прозвучала идея о реформе системы управления города путем ликвидации районных управ, мой цинизм подвергся испытанию. Я подумал, если это случится, то в Таллинне реально грядут перемены. Подумал, но сам себе не поверил. И в этом оказался прав: 400 рабочих мест, финансируемых бюджетом, на дороге не валяются. Управы остались на месте и служат отличным хабом для рекрутов коалиционных партий (язык не повернется назвать управы «кормушкой», потому называю их красивым словом «хабы»). Есть ещё и бюджетные учреждения с хорошо оплачиваемыми должностями. И я людей во власти понимаю: все хотят жить хорошо, а чиновники – тоже люди. Но тогда дайте и нам, рядовым избирателям, что-нибудь взамен. Денег нет, но мы держимся.