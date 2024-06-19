Говорят, в апреле в Таллинне сменилась власть и появился новый мэр. Только к Иванову дню, похоже, эта история уже забылась, потому что примет деятельности новой власти в информационном пространстве Эстонии немного, пишет публицист Андрей Кузичкин.
Андрей Кузичкин ⟩ Новая таллиннская власть сидит в тени, дело может кончиться контрреволюцией
Я посмотрел по тэгу «Таллинн» 50 последних сообщений на русских и эстонских порталах ERR, Postimees и Delfi. Узнал, что в Таллинне проходят интересные мероприятия на Ратушной площади, город готовится к приему туристов и круизных лайнеров. Узнал о парусной регате и новой экспозиции городского музея. Но практически ничего не узнал о том, что происходит в мэрии Таллинна.
Доля сообщений, содержащих информацию о работе столичных чиновников, не превышает восемь процентов контента, при этом на эстонском языке информации немного больше, чем на русском. С одной стороны, это правильно: зачем читателям знать, над какими документами работают в мэрии. Информация о жизни города интереснее, чем рассказ о буднях чиновников.
С другой стороны… Ребята! Два месяца назад в Таллинне случилась революция! К власти пришла новая многопартийная коалиция, сумевшая сместить мэра-центриста и обещавшая радикально изменить жизнь в столице Эстонии. Понятно, за два месяца только котята родятся, да и то слепыми бывают. Но власть должна рассказывать о том, что в мэрии происходит, какие планы рождаются в старых кабинетах новых руководителей и чего нам, жителям Таллинна, ждать от новой власти.
После отставки Кылварта и назначения новых вице-мэров и районных старейшин информационных поводов о перестройке в Таллинне было совсем мало. Закрыли газету «Столица» и городское телевидение, закрыли спортивную школу, уволили из советов муниципальных учреждений центристов, впервые в истории Таллинна приняли отрицательный дополнительный бюджет…Да, вот еще: социал-демократы, за которыми закрепили район Ласнамяэ, уже два месяца не могут найти подходящего кандидата на должность старейшины самого крупного района Таллинна. Прямо скажем, не густо с информацией…
Конечно, можно найти новости о продолжении дорожно-ремонтных и строительных работ в Таллинне. Однако, понятно, что запланированы эти работы еще при прежней власти. Были какие-то информационные вбросы о необходимости убрать слово «русский» из названия Русского культурного центра и городского музея. Вокруг этого ажиотажа не случилось, был вялый интерес, и тема пропала из заголовков новостей. Между тем законы политического рынка диктуют необходимость производить качественную информацию, доступную потребителю, для формирования позитивного имиджа власти и популяризации ее деятельности. Это называется коммуникация между народом и властью.
Ресурсы для этого в Таллинне есть. Есть и пресс-служба в составе десяти человек. Но этот отряд бойцов информационного фронта производит в день три-четыре сообщения, которые размещаются на домашней странице мэрии Таллинна на русском и эстонском языках. Есть и англоязычная версия, но она совсем скудна. Есть у столичной мэрии несколько групп в сети Facebook. Но обновление новостей на страницах случается раз в день. В других социальных сетях складывается похожая картина. А ролики о жизни Таллинна на YouTube собирают по 200-500 просмотров.
И в целом имидж новой власти Таллинна оказался под большим вопросом: то, что мы, рядовые обыватели, приняли за революцию, все больше напоминает имитацию. Если прибегнуть к метафоре: Таллинн – богатейшее самоуправление Эстонии. Это роскошное дерево, полное цветов и ягод. Сидели на его ветвях птицы, клевали ягоды. Но тут невидимая рука дерево потрясла, старые птицы улетели, прилетели новые, расселись на ветвях и продолжают клевать ягоды.
Я, по большому счету, политический прагматик и даже немного циник. Когда в ходе формирования новой правящей в Таллинне коалиции прозвучала идея о реформе системы управления города путем ликвидации районных управ, мой цинизм подвергся испытанию. Я подумал, если это случится, то в Таллинне реально грядут перемены. Подумал, но сам себе не поверил. И в этом оказался прав: 400 рабочих мест, финансируемых бюджетом, на дороге не валяются. Управы остались на месте и служат отличным хабом для рекрутов коалиционных партий (язык не повернется назвать управы «кормушкой», потому называю их красивым словом «хабы»). Есть ещё и бюджетные учреждения с хорошо оплачиваемыми должностями. И я людей во власти понимаю: все хотят жить хорошо, а чиновники – тоже люди. Но тогда дайте и нам, рядовым избирателям, что-нибудь взамен. Денег нет, но мы держимся.
Так хотя бы расскажите сказку: представьте образ будущего Таллинна. Информируйте о крупных инфраструктурных проектах. Пусть каждый из восьми вице-мэров составит «дорожную карту» и поведает, какие изменения к лучшему произойдут в подведомственной сфере и в какие сроки.
В Таллинне столько проблем, помимо перевода на эстонский язык обучения русских школ и отмены русской культуры: плохие дороги (но здесь я верю в энтузиазм господина Пере), деградирующая экология, архитектурная эклектика, низкое качество жилья и высоченные цены на недвижимость, отсутствие бомбоубежищ, хиреющий ИТ-сектор, очереди к узким медицинским специалистам и прочее, прочее, прочее. Поделитесь с нами, рядовыми жителями Таллинна, информацией, как вы будете эти проблемы решать!
Если пресс-служба мэрии не способна организовать эффективную коммуникацию с населением, лучше заключите контракт с крупными медиа, пусть на порталах появится рубрика «Таллинн», где будут не только новости о праздниках и концертах в столице Эстонии, но и отчеты чиновников, дискуссии читателей о том, в каком Таллинне они хотят жить, и предложения гражданских инициатив, которые можно конвертировать в общественное благо.
Выборы в местные органы власти уже не за горами – в октябре следующего года. И если новая коалиция в Таллинне не выйдет из тени, не научится продвигать свои идеи в информационном пространстве и не приступит к реализации планов, нельзя исключить, что разочарованные избиратели вернут к власти мэра-центриста. Просто будет новая коалиция во главе со старым мэром – Кылвартом.
Его отказ ехать в Брюссель не случаен: по итогам выборов в Европарламент центристы в Таллинне победили, получив 22,5% голосов. А если у граждан России и неграждан останется право голоса, то Центристская партия может получить большинство мест в Городском собрании, и апрельская революция 2024 г. в Таллинне может потерпеть поражение в результате октябрьской контрреволюции в 2025 г.