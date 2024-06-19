Министр экономики и IT Тийт Рийсало в рамках своей поездки по предприятиям Ида-Вирумаа встречался в том числе с представителями компании BugBox, которая планирует открыть в Нарве производство животного белка из насекомых, пишут «Деловые ведомости».
Пищевой белок из насекомых: обсуждается создание в Нарве нового завода
«Можно сказать, что заинтересованные в мере поддержки предприниматели, которые еще не обозначили себя, обязательно должны сделать это в ближайшее время. Реализация всех проектов фонда означает новые инвестиции на сумму более полумиллиарда евро и более тысячи новых рабочих мест в Ида-Вирумаа», – заявил министр перед поездкой.
Что касается белкового завода, по сообщению министерства, речь идет о строительстве в Нарве полностью автоматического завода, который будет производить животный белок из сверчков.
Продукция завода пойдет на экспорт.
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