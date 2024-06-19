Пищевой белок из насекомых: обсуждается создание в Нарве нового завода

«Можно сказать, что заинтересованные в мере поддержки предприниматели, которые еще не обозначили себя, обязательно должны сделать это в ближайшее время. Реализация всех проектов фонда означает новые инвестиции на сумму более полумиллиарда евро и более тысячи новых рабочих мест в Ида-Вирумаа», – заявил министр перед поездкой.