Михал о намерении стать лидером Партии реформ: однопартийцы могут на меня рассчитывать

«Если Кая получит очень важный пост в Европе, а в мире мало политиков из небольших государств с таким влиянием в сфере безопасности, как у нее, и встанет вопрос выбора председателя, я, прежде всего, пообщаюсь с однопартийцами - и они могут на меня рассчитывать», - сказал Михал порталу ERR .

Он добавил, что сегодня и в будущем он намерен в своей деятельности сосредоточиться в укреплении Эстонии и Партии реформ. «Цель - создать для Эстонии стабильность в трудные времена, как в обороне, так и в принятии решений. Проблемы, возникшие в сфере гособороны, нужно решать, народ Эстонии ждет совместных усилий, а не соперничества», - заявил Михал, добавив, что поддерживает министра обороны Ханно Певкура в решении проблем.