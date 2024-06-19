Эстония рухнула в рейтинге международной конкурентоспособности

В 2024 году Эстонии заняла в рейтинге IMD международной конкурентоспособности 67 стран 33-е место. По сравнению с 2023 годом, Эстонии опустилась на семь позиций. В рейтинге конкурентоспособности стран ЕС Эстония опустилась на две позиции.

«Второй год подряд мы опускаемся в рейтинге конкурентоспособности. Если раньше можно было утверждать, что спад вызван войной на Украине, то сейчас это сделать гораздо сложнее, потому что Латвия, например, поднялась в рейтинге на шесть, а Литва на две позиции, хотя и на них тоже влияет то, что происходит в Украине», - указал директор Эстонского экономического института Пеэтер Раудсепп, представляя результаты рейтинга IMD.