В рейтинге международной конкурентоспособности, составленном Институтом развития управления в Лозанне (IMD) и опубликованном во вторник, указано, что Эстония второй год подряд снизила свою позицию.
Эстония рухнула в рейтинге международной конкурентоспособности
В 2024 году Эстонии заняла в рейтинге IMD международной конкурентоспособности 67 стран 33-е место. По сравнению с 2023 годом, Эстонии опустилась на семь позиций. В рейтинге конкурентоспособности стран ЕС Эстония опустилась на две позиции.
«Второй год подряд мы опускаемся в рейтинге конкурентоспособности. Если раньше можно было утверждать, что спад вызван войной на Украине, то сейчас это сделать гораздо сложнее, потому что Латвия, например, поднялась в рейтинге на шесть, а Литва на две позиции, хотя и на них тоже влияет то, что происходит в Украине», - указал директор Эстонского экономического института Пеэтер Раудсепп, представляя результаты рейтинга IMD.
Как отметил Раудсепп, единственным оставшимся прежним показателем, формирующим позицию рейтинга стало состояние экономики, которое второй год находится на прежнем уровне.