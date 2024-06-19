Видео Воры в масках наведались в известную автомастерскую, но были вынуждены бежать сверкая пятками

Как сообщается в публикации известной автомастерской Hõbenool в соцсети Facebook, в субботу, 8 июня, двое злоумышленников в масках наведались на территорию предприятия, расположенного в Кадрина в Ляэне-Вирумаа.

Во время первой попытки украсть что-то ценное злоумышленникам пришлось ретироваться, так как их спугнул один из работников мастерской, но через несколько минут они решили повторить попытку, но и она не увенчалась успехом, так как подозрительная деятельность людей в масках привлекла внимание бдительных граждан, которые вызвали полицию.

Прибывшие на место патрульные столкнулись лицом к лицу к преступниками, но последним все-таки удалось скрыться. В публикации также говорится, что злоумышленники добрались до автомастерской на велосипедах, которые ранее были украдены в Кадрина. Удирая от полиции, ворам пришлось бросить в кустах украденные велосипеды.

Если вы узнали попавших в объектив камер злоумышленников, следует связаться с полицией.