Каждый год сотрудники Спасательного департамента устанавливают ряд правил, которые помогают жителям Эстонии отпраздновать Иванов день комфортно и безопасно. Каких правил стоит придерживаться при разведении костра в этом году?
Все о безопасности в Иванову ночь: можно ли жечь костер, будет ли проверка, за что могут выписать штраф?
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Дарьи Денисовой, вероятнее всего погода в Иванову ночь не будет засушливой. Поэтому пока никаких запретов Спасательный департамент объявлять не планирует.
Как и прежде, спасатели будут время от времени патрулировать места разведения костров, чтобы напомнить жителям Эстонии о пожарной безопасности. Если костер разведен в неположенном месте и нанес вред окружающей среде, то обычно спасатели просят его затушить. Если человек отказывается, тогда спасатели сами тушат костер и могут выписать штраф: в рамках быстрого производства - 40 евро и в рамках общего производства - до 1200 евро для частного лица.
Где можно разжигать костер?
В первую очередь ознакомьтесь с правилами устройства вашего местного самоуправления. В густонаселенных районах может быть запрещено разжигать костры, тогда нельзя разводить костер и на собственном участке. В таком случае для празднования Иванова дня придется выбрать другое место.
Разжигая костер, учитывайте, что он должен находиться на расстоянии не менее восьми метров от здания и горючих материалов.
В лесу костер можно разжигать только в специально оборудованных и обозначенных местах. В государственном лесу или в неогороженных или необозначенных частных лесах можно разжигать костер в специально подготовленных и обозначенных местах или с разрешения владельца леса (Лесной закон статья 35 ч. 1 п. 2), за исключением пожароопасного времени, установленного распоряжением Спасательного департамента.
Разжигая костер в лесу, предпочтительно использовать места с защитным покрытием, где есть дымоход и искроуловитель, так как в теплые и сухие летние дни огонь в лесу распространяется очень быстро.
Отправляясь на природу, обязательно определите свое точное местоположение, потому что в случае происшествия скорость прибытия помощи зависит от точности указанных ориентиров.
Как можно разжигать костер?
Костер можно разжигать только в безветренную погоду. Необходимо также учитывать направление ветра, чтобы искры не попадали на здания, горючие материалы или сухую растительность.
Под рукой должны быть средства для тушения костра в достаточном количестве (например, вода, песок, огнетушители и тому подобное). Территорию вокруг кострища необходимо очистить от горючих материалов. Почву под кострищем и вокруг него нужно увлажнить водой и огородить кострище камнями или земляным валом. За костром нужно постоянно следить: большинство лесных пожаров и пожаров на открытой местности возникает из-за оставленных без присмотра костров. После использования костра нужно дать остаткам полностью прогореть, затушить их или залить водой.
Для разжигания костра можно использовать только натуральные и необработанные материалы. В костре нельзя сжигать старую одежду, отходы.
Когда можно разжигать костер?
Следует помнить, что сжигание сухой травы и камышей запрещено и наказуемо круглый год. Костер можно разжигать только тогда, когда вы уверены, что это действительно безопасно.
Костер нельзя разжигать, если Спасательный департамент объявил пожароопасный период и запретил разжигание костров (запрет не распространяется на ухоженные дворовые территории и ухоженные участки вокруг зданий, если правила благоустройства местного самоуправления это позволяют. Под ухоженными дворовыми территориями подразумеваются места с аккуратно подстриженной травой, что снижает риск пожара, при строгом соблюдении всех правил безопасного обращения с огнем).
Использование гриля
Перед началом использования гриля необходимо убедиться, что гриль исправен. Если газовый или электрический гриль требует ремонта, его должен осуществлять специалист.
При выборе безопасного расстояния для установки гриля следует руководствоваться инструкцией по его использованию. Если инструкция отсутствует, безопасным расстоянием считается восемь метров от зданий и горючих материалов.
На балконе и террасе можно использовать только такой гриль, который разрешен инструкцией по его использованию. Гриль на балконе многоквартирного дома или в непосредственной близости от него следует согласовать с квартирным товариществом. Имейте в виду, что гриль нельзя оставлять без присмотра ни на минуту!
Перед тем как убирать гриль в упаковку, он должен полностью остыть, так как горячий гриль представляет опасность возникновения пожара. Высыпать угли из гриля опасно, если их не потушили должным образом. Это также является причиной многих лесных пожаров и пожаров на открытой местности.