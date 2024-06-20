Все о безопасности в Иванову ночь: можно ли жечь костер, будет ли проверка, за что могут выписать штраф?

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Дарьи Денисовой, вероятнее всего погода в Иванову ночь не будет засушливой. Поэтому пока никаких запретов Спасательный департамент объявлять не планирует.

Как и прежде, спасатели будут время от времени патрулировать места разведения костров, чтобы напомнить жителям Эстонии о пожарной безопасности. Если костер разведен в неположенном месте и нанес вред окружающей среде, то обычно спасатели просят его затушить. Если человек отказывается, тогда спасатели сами тушат костер и могут выписать штраф: в рамках быстрого производства - 40 евро и в рамках общего производства - до 1200 евро для частного лица.

Где можно разжигать костер?

В первую очередь ознакомьтесь с правилами устройства вашего местного самоуправления. В густонаселенных районах может быть запрещено разжигать костры, тогда нельзя разводить костер и на собственном участке. В таком случае для празднования Иванова дня придется выбрать другое место.

Разжигая костер, учитывайте, что он должен находиться на расстоянии не менее восьми метров от здания и горючих материалов.

В лесу костер можно разжигать только в специально оборудованных и обозначенных местах. В государственном лесу или в неогороженных или необозначенных частных лесах можно разжигать костер в специально подготовленных и обозначенных местах или с разрешения владельца леса (Лесной закон статья 35 ч. 1 п. 2), за исключением пожароопасного времени, установленного распоряжением Спасательного департамента.