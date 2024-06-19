Лионель Месси наконец-то рассказал, чего стесняется

Месси, который рекордные восемь раз признавался лучшим футболистом планеты, последний год играет в составе «Майами Интер». И хотя он по-прежнему сияет на поле, в глаза болельщикам бросился один нюанс.

36-летний футболист за все это время ни разу не пообщался с общественностью на английском. По одной простой причине: он стесняется своего знания языка.

«Конечно, я все – или почти все – понимаю, что говорят вокруг меня на английском. Но я сам стесняюсь говорить по-английски, поэтому этого и не делаю», - рассказал он в интервью.

Однако хорошее владение аргентинца английским было публично подтверждено его товарищем по команде Джулианом Гресселем, который сказал в своем подкасте, что во время игры Месси говорит на этом языке.

«Когда он впервые во время матча заговорил со мной по-английски, он прикрыл рот - как всегда - и в шутку добавил после разговора: довольно хороший английский, правда?» - сказал Грессель.

Однако в данный момент английский язык Месси не нужен, поскольку он сейчас находится в сборной Аргентины, с которой в четверг начнет выступать в чемпионате Южной Америки по футболу.