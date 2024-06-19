Золото чемпионата Европы принесло Ирине Эмбрих и неплохие призовые

Согласно решению Исполнительного комитета Эстонского олимпийского комитета (ЭОК), с 2020 года к золотой медали чемпионата европы прилагаются и призовые в размере 15 000 евро. Тренер Эмбрих Кайдо Кааберма благодаря великолепному выступлению своей подопечной получит до 50 процентов от этой суммы, или максимум 7500 евро.

Кроме того, благодаря золотой медали чемпионата Европы Эмбрих вошла в категорию «А» ЭОК, что означает ежемесячную зарплату в размере 2500 евро и субсидию на подготовку в размере 2200 евро. В мае этого года, когда эстонские шпажистки не смогли попасть на Олимпийские игры в Париже, она и ее коллеги по сборной перешли в категорию «С» - 1250 евро на подготовку.

Повышение в 1000 евро заработал и Кааберма, который благодаря переходу в категорию «А» будет ежемесячно получать 1800 евро.

Эмбрих и Кааберма также могут рассчитывать на небольшое вознаграждение от города Таллинна. Если провести параллель с Йоханнесом Эрмом, который недавно стал чемпионом Европы по десятиборью, то ему и его тренеру Хольгеру Пеэлю было выделено в общей сложности 6000 евро (4000 для Эрма, 2000 для Пеэля).