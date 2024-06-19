В центре Таллинна откроется магазин с уникальной концепцией

«Мы долго искали возможность открыть магазин в самом центре Таллинна, чтобы предложить жителям района, сотрудникам и туристам широкий ассортимент эстонских продуктов по разумным ценам», - сказал председатель правления Харьюского потребительского кооператива Яан Марьюнди.

Жители Кесклинна, сотрудники и прохожие смогут приобрести в Minimarket уличную еду - комбо-наборы, гамбургеры, хот-доги, пиццы или блюда азиатской кухни. Также в ассортименте салаты, бутерброды, свежие выпечки, кофе с обычным молоком или овсяным, чай, какао, мороженое, свежие смузи и соки. Также доступны товары первой необходимости.

«Выкладка товаров в торговом зале логична, ассортимент достаточно широк, удобный вход с улицы позволяет клиентам быстро совершить покупки, например, перед тем, как сесть на автобус, - добавил Марьюнди. - При планировке магазина мы тесно сотрудничали с Департаментом охраны памятников старины, чтобы сохранить оригинальный красивый внешний вид здания и обеспечить удобный вход для клиентов».

Торговый зал Coop Minimarket имеет площадь 155 квадратных метров. В дополнение к традиционной кассе, для быстрого обслуживания можно использовать кассы самообслуживания.

По словам председателя правления центральной организации Coop Eesti Райнера Рохтла, Coop в этом году построит семь новых и реконструирует 13 магазинов Coop. «Мы рады наконец порадовать наших клиентов в центре Таллинна новым магазином Coop. Цель Coop - улучшить предложение отечественных товаров в каждом уголке Эстонии», - добавил Рохтла.