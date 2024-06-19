Задержанный за превышение скорости оказался контрабандистом

Во вторник полицейские заметили на дороге Пыльва-Реола автомобиль Volkswagen, который ехал со скоростью 142 км/ч. Нарушителя остановили, и при дополнительной проверке в машине полицейские обнаружили четыре запечатанных коробки с контрабандными сигаретами, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры BNS.