Полицейские в Пыльвамаа задержали лихача, в чьем автомобиле было обнаружено большое количество контрабандных сигарет.
Задержанный за превышение скорости оказался контрабандистом
Во вторник полицейские заметили на дороге Пыльва-Реола автомобиль Volkswagen, который ехал со скоростью 142 км/ч. Нарушителя остановили, и при дополнительной проверке в машине полицейские обнаружили четыре запечатанных коробки с контрабандными сигаретами, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры BNS.
После проведения первоначальных следственных действий полиция передала автомобиль вместе с водителем и его товаром сотрудникам таможенной службы.