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Задержанный за превышение скорости оказался контрабандистом

rus.postimees.ee BNS
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

Полицейские в Пыльвамаа задержали лихача, в чьем автомобиле было обнаружено большое количество контрабандных сигарет.

Во вторник полицейские заметили на дороге Пыльва-Реола автомобиль Volkswagen, который ехал со скоростью 142 км/ч. Нарушителя остановили, и при дополнительной проверке в машине полицейские обнаружили четыре запечатанных коробки с контрабандными сигаретами, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры BNS.

После проведения первоначальных следственных действий полиция передала автомобиль вместе с водителем и его товаром сотрудникам таможенной службы.

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