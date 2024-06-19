Рийгикогу в среду на дополнительном заседании утвердил негативный дополнительный бюджет в размере 183 миллионов евро на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба парламента.
Рийгикогу одобрил негативный дополнительный бюджет этого года
«Когда государство начинает получать меньше доходов, нам приходится еще туже затянуть пояса на расходах. С помощью дополнительного бюджета мы сохраним государственные финансы на устойчивом пути, как мы наметили в коалиции и решили при составлении бюджета на 2024 год. Это также необходимая подготовительная работа к составлению проекта государственного бюджета следующего года, в котором мы должны обеспечить, чтобы 80 процентов мер экономии были постоянными и соответствовали цели по сокращению дефицита на будущие годы», - пояснил министр финансов Март Вырклаэв.
Благодаря дополнительным бюджетным мерам дефицит государственного бюджета в этом году сократится до 1,19 миллиарда евро, или 3% валового внутреннего продукта. Это означает, что Эстония также выполнит бюджетное правило ЕС, отмечает Минфин.
Негативный дополнительный бюджет не сокращает финансирование государственной обороны, которая является главным приоритетом. Однако Министерство обороны, солидаризируясь с другими ведомствами, найдет способ сэкономить на расходах на рабочую силу и управление. Высвободившиеся средства будут направлены на повышение обороноспособности.
Дополнительный бюджет не исключает крупных инвестиций, но на бюджет повлияет смещение некоторых инвестиций. Инвестиции должны быть осуществлены в кратчайшие сроки, чтобы к августу покрыть обязательствами 70 процентов от запланированных инвестиций, чтобы к концу года достичь максимального инвестиционного бюджета.
В этот раз бюджет не вносит коррективы в расходы целевых учреждений и публично-правовых юридических лиц музеев, театров и концертных учреждений.
Уровень расходов на научную и исследовательскую деятельность, а также на инновации будет сокращен в соответствии с измененным прогнозом по ВВП до 1% ВВП, с сохранением установленной цели. В государственном бюджете больницы не указаны, но и им направлено указание улучшить бюджетную позицию, сократив текущие расходы в объеме 1%.
Согласно бюджету, для повышения доходов увеличена сумма дивидендов с Центра управления государственными лесами. Также, в соответствии с распоряжением Правительства Республики, учтены дополнительные дивиденды от Elering AS. Помимо этого, будет сокращен резерв Правительства Республики – как целевого направления, так и без целевого направления.
Ранее правительство достигло соглашения по мерам дополнительного бюджета в общем объеме 183 миллионов евро, что улучшит бюджетную позицию на 173 миллиона евро; от вышеуказанной суммы меры экономии составят порядка 115 миллионов, меры по получению дохода (такие, как увеличение дивидендов и дополнительные поступления с подоходного налога) – 68 миллионов евро.
8 декабря прошлого года Рийгикогу принял государственный бюджет на 2024 год, в котором доходная часть составила около 16,7 миллиарда евро, расходная - около 17,7 миллиарда евро, инвестиционная - около 817 миллионов евро, а бюджет финансовых операций - 1,4 миллиарда евро.
В среду проголосовал за принятие закона 61 член Рийгикогу, а 12 - против.