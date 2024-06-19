Рийгикогу одобрил негативный дополнительный бюджет этого года

«Когда государство начинает получать меньше доходов, нам приходится еще туже затянуть пояса на расходах. С помощью дополнительного бюджета мы сохраним государственные финансы на устойчивом пути, как мы наметили в коалиции и решили при составлении бюджета на 2024 год. Это также необходимая подготовительная работа к составлению проекта государственного бюджета следующего года, в котором мы должны обеспечить, чтобы 80 процентов мер экономии были постоянными и соответствовали цели по сокращению дефицита на будущие годы», - пояснил министр финансов Март Вырклаэв.

Благодаря дополнительным бюджетным мерам дефицит государственного бюджета в этом году сократится до 1,19 миллиарда евро, или 3% валового внутреннего продукта. Это означает, что Эстония также выполнит бюджетное правило ЕС, отмечает Минфин.

Негативный дополнительный бюджет не сокращает финансирование государственной обороны, которая является главным приоритетом. Однако Министерство обороны, солидаризируясь с другими ведомствами, найдет способ сэкономить на расходах на рабочую силу и управление. Высвободившиеся средства будут направлены на повышение обороноспособности.

Дополнительный бюджет не исключает крупных инвестиций, но на бюджет повлияет смещение некоторых инвестиций. Инвестиции должны быть осуществлены в кратчайшие сроки, чтобы к августу покрыть обязательствами 70 процентов от запланированных инвестиций, чтобы к концу года достичь максимального инвестиционного бюджета.

В этот раз бюджет не вносит коррективы в расходы целевых учреждений и публично-правовых юридических лиц музеев, театров и концертных учреждений.