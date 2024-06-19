Летом многие молодые люди ищут работу, и для некоторых из них эта работа станет самой первой в жизни. Что нужно знать, чтобы первый опыт не оказался негативным, и как распознать признаки опасности в отношении потенциального работодателя?
Как подростку устроиться на работу летом и не остаться в дураках?
«В Эстонии много прекрасных работодателей, которые летом предлагают сотням молодых людей возможность заработать свои первые деньги. Вместе с тем по-прежнему существует немало предприятий, которые пользуются неосведомленностью молодежи или устанавливают условия, являющиеся для молодых людей не самыми выгодными. Поэтому обращать внимание на такие тревожные сигналы следует как молодым людям, так и их родителям», - объяснила руководитель отдела розничных банковских услуг банка Citadele Марина Хакиайнен.
По словам Хакиайнен самой распространенной ловушкой для молодежи остается выплата так называемой зарплаты в конверте. Для многих соискателей работы это звучит привлекательно, поскольку часто такой способ оплаты обосновывается тем, что он позволяет молодому человеку получить больше денег, так как предприятию не придется платить с зарплаты налоги. Однако это все равно будет означать для молодого человека меньше денег, ведь при нелегальной работе очень сложно требовать различных льгот. В случае возникновения любых споров разрешить их будет непросто.
«Зарплата в конверте означает для работника меньшую пенсию. Если предприятие уклоняется от уплаты налогов, это сразу же указывает на наличие каких-то проблем с управлением предприятием или с его экономической устойчивостью», - сказала Хакиайнен.
По мнению Хакиайнен, тревожные сигналы нельзя игнорировать и при краткосрочной работе: «Несмотря на определенные подозрения, может существовать соблазн принять предложение о работе, но делать это неразумно - такая работа способна причинить вред как здоровью и финансовому положению молодого человека, так и его будущему».
Руководитель отдела розничных банковских услуг банка Citadele описывает некоторые наиболее распространенные ситуации, которые должны заставить молодого соискателя работы проявить в отношении потенциального работодателя особенную внимательность:
- С работником не заключают трудовой договор. Перед началом работы всегда нужно заключать трудовой договор. Трудовой договор должен быть оформлен письменно, и он защитит ваши права в случае возможных споров в будущем. Отсутствие трудового договора также означает, что работодатель не будет нести ответственность, если, например, с вами что-то случится на работе.
- Заработная плата предлагается «в конверте». Неофициальная зарплата в конверте означает, что у работодателя нет перед вами никаких обязательств и вы не можете ничего от него требовать. Работодатель может отправить вас домой средь бела дня, и вы ничего не сможете с этим поделать. В дальнейшем, при подаче декларации о доходах, в ней будет необходимо указать сумму зарплаты в конверте, и в итоге вам придется уплатить неуплаченный с нее подоходный налог самостоятельно.
- Неоплачиваемый пробный день. Работодатель не может потребовать от вас, чтобы вы выполнили «пробную» работу, за которую вам ничего не будет заплачено. Помните, что, если вы выполняете реальную работу, она должна быть оплачена. Также должно иметься соответствующее предварительное письменное соглашение.
- Незарегистрированное трудоустройство. Каждый человек может самостоятельно проверить регистрацию своего поступления на работу в электронной системе e-MTA Налогово-таможенного департамента. В ней вы можете увидеть, зарегистрировал ли вас работодатель и задекларировал ли он надлежащим образом вашу зарплату.
Citadele Group - латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.