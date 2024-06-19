Как подростку устроиться на работу летом и не остаться в дураках?

«В Эстонии много прекрасных работодателей, которые летом предлагают сотням молодых людей возможность заработать свои первые деньги. Вместе с тем по-прежнему существует немало предприятий, которые пользуются неосведомленностью молодежи или устанавливают условия, являющиеся для молодых людей не самыми выгодными. Поэтому обращать внимание на такие тревожные сигналы следует как молодым людям, так и их родителям», - объяснила руководитель отдела розничных банковских услуг банка Citadele Марина Хакиайнен.

По словам Хакиайнен самой распространенной ловушкой для молодежи остается выплата так называемой зарплаты в конверте. Для многих соискателей работы это звучит привлекательно, поскольку часто такой способ оплаты обосновывается тем, что он позволяет молодому человеку получить больше денег, так как предприятию не придется платить с зарплаты налоги. Однако это все равно будет означать для молодого человека меньше денег, ведь при нелегальной работе очень сложно требовать различных льгот. В случае возникновения любых споров разрешить их будет непросто.

«Зарплата в конверте означает для работника меньшую пенсию. Если предприятие уклоняется от уплаты налогов, это сразу же указывает на наличие каких-то проблем с управлением предприятием или с его экономической устойчивостью», - сказала Хакиайнен.