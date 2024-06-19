Самолет совершил аварийную посадку возле Рижского аэропорта

По данным CAA, пилот сообщил о технических проблемах и совершил экстренную посадку. В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы. VUGD в своем сообщении в микроблоге X сообщила, что речь идет о небольшом самолете.

Самолет совершил экстренную посадку неподалеку от Рижского аэропорта. Фото: Civilās aviācijas aģentūra

На данный момент известно, что пилот совершил вынужденную посадку на поле, сообщили в CAA. Известно, что один человек пострадал, это был не пилот. На месте работают представители служб и гражданской авиации, сообщили в CAA.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта «Рига» в настоящее время закрыта и полеты не осуществляются.

Пассажиров, чьи рейсы будут задержаны, просят связаться со своими авиакомпаниями.

Представитель CAA Айвис Винцев сообщил агентству LETA, что событие произошло только что, и CAA пока не может предоставить дополнительную информацию. В аэропорту работают экстренные службы, на место также отправляются представители CAA.

Государственная пожарно-спасательная служба получила информацию от CAA об исчезновении самолета и в настоящее время ведет его поиск, сообщили агентству LETA в службе.

На месте происшествия также работают три медицинские бригады, в том числе бригада врачей-специалистов, сообщили LETA в Службе скорой медицинской помощи.