Бережно и с любовью: исторический памятник превратится в многоквартирный дом

Разрушающийся памятник архитектуры в центре Вильянди после реконструкции превратится в многоквартирный дом стоимостью 3,5 миллиона евро.

В реконструкцию памятника архитектуры начала прошлого века – расположенную в центре Вильянди виллу – более 1,3 миллиона евро вложит OÜ Luikmulk. Проект также финансирует Bigbank, предоставивший кредит на развитие в размере 2,2 миллиона евро.

«Хотя значительная часть первоначальной отделки, к сожалению, уничтожена временем, довольно много ценных деталей интерьера все же сохранилось, например, изразцовые печи в стиле модерн, настенные росписи, потолочные карнизы, богато украшенные проемы, керамическая напольная плитка, фрагменты лестничных перил», - продолжил Харди-Сандер Луйк.

Большинство компаний, занимающихся развитием недвижимости, избегают зданий, находящихся под охраной как памятники старины, но Luikmulk, по словам Харди-Сандера Луйка, не из их числа. «У нас уже есть опыт реконструкции объектов, находящихся в зоне охраны памятников старины, где действуют всевозможные ограничения, поэтому мы и осмелились взяться за проект Villa Doll», – сказал Луйк.

В настоящее время здание требует капитального ремонта и реставрации исторических деталей. Фото: Facebook / Villa Doll

Строительные работы на Villa Doll, названной в честь балтийско-немецкого пастора и педагога, начались в конце прошлого года. Реконструкция ансамбля, состоящего из главного здания и находящегося во дворе флигеля, завершится весной 2025 года. Здесь будет 20 квартир, площадь самой маленькой квартиры 22,7 м², а самой большой - 100,6 м².