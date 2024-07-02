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Новости об автоналоге побудили жителей Эстонии скупать машины? В салонах рассказали о реальном положении дел

Анита Авакова
, репортер-редактор
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Автосалон. Иллюстративное фото.
Автосалон. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Хотя президент пока не провозгласил Закон об автоналоге, а будущий премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) пообещал еще раз провести переговоры на тему его содержания, в ближайшее время в силу он все-таки вступит. И это побуждает жителей Эстонии поторопиться с покупкой авто. 

Согласно плану, автоналог будет состоять из двух частей: во-первых, это часть, которую владелец транспортного средства ежегодно платит за автомобиль, зарегистрированный в дорожном регистре. Ставка автоналога для легковых автомобилей будет состоять из базовой части, части удельных выбросов CO2 и порожней массы.

Во-вторых, будет установлен сбор за регистрацию автотранспортного средства, который уплачивается до регистрации легковых автомобилей и микроавтобусов в дорожном регистре. Возраст транспортного средства влияет на размер регистрационного сбора. Снижение возраста линейно уменьшается каждый год до тех пор, пока не пройдет 15 лет с момента первичной регистрации автомобиля, после чего возрастной коэффициент будет равен 0,20.

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