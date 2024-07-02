Хотя президент пока не провозгласил Закон об автоналоге, а будущий премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) пообещал еще раз провести переговоры на тему его содержания, в ближайшее время в силу он все-таки вступит. И это побуждает жителей Эстонии поторопиться с покупкой авто.
Для подписчиков
Новости об автоналоге побудили жителей Эстонии скупать машины? В салонах рассказали о реальном положении дел
Согласно плану, автоналог будет состоять из двух частей: во-первых, это часть, которую владелец транспортного средства ежегодно платит за автомобиль, зарегистрированный в дорожном регистре. Ставка автоналога для легковых автомобилей будет состоять из базовой части, части удельных выбросов CO2 и порожней массы.