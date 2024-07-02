Новости об автоналоге побудили жителей Эстонии скупать машины? В салонах рассказали о реальном положении дел

Согласно плану, автоналог будет состоять из двух частей: во-первых, это часть, которую владелец транспортного средства ежегодно платит за автомобиль, зарегистрированный в дорожном регистре. Ставка автоналога для легковых автомобилей будет состоять из базовой части, части удельных выбросов CO2 и порожней массы.

Во-вторых, будет установлен сбор за регистрацию автотранспортного средства, который уплачивается до регистрации легковых автомобилей и микроавтобусов в дорожном регистре. Возраст транспортного средства влияет на размер регистрационного сбора. Снижение возраста линейно уменьшается каждый год до тех пор, пока не пройдет 15 лет с момента первичной регистрации автомобиля, после чего возрастной коэффициент будет равен 0,20.