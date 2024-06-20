Госсуд внес ясность: обращаться в суд против банка в случае мошенничества с пин-кодами имеет смысл

По данным полиции только за первые пять месяцев 2024 года в результате банковского мошенничества люди лишились более 890 000 евро. Обычно звонившие представляются сотрудниками банка или полиции.

Преступники рассказывают жертве какую-нибудь легенду, в результате получают ее личные данные (личный код, логин интернет-банка, фото ID-карты), после чего либо снимают деньги со счета, либо берут кредит на имя жертвы.

Кредит якобы взяла, денег не увидела

Анна Жироховская (имя изменено) стала жертвой мошенников именно по второй схеме. В 2023 году на ее имя неизвестные люди взяли кредит в Coop Finants AS (с 1 апреля 2024 года Coop Pank AS). Обнаружив, что должна банку 10 000 евро, хотя договор не заключала, Жироховская решила действовать.

15 июня 2023 года она обратилась в полицию и в банк, в который мошенники перевели выданный на ее имя кредит. Доступа к этим деньгам она, разумеется, не имела. Полученные на имя Анны 10 000 евро неизвестные затем сняли через банкомат.

Она тут же сообщила сотрудникам Coop Pank, что ее данные были получены обманом, после чего подала в суд иск о признании кредитного договора недействительным на том основании, что не она подписала договор и не она получил деньги.