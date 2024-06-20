Госсуд внес ясность: судиться с банком в случае мошенничества с пин-кодами имеет смысл

Жертва мошенничества обжаловала отказ первой инстанции в Таллиннском окружном суде. Но и вторая инстанция отказалась принять сторону истицы, оставив ее апелляционное заявление без удовлетворения. Окружной суд оставил без изменений постановление уездного суда, изменив обоснование отказа.

Госсуд: все не так однозначно

Анна обратилась в Государственный суд и коллегия Госсуда посмотрела на дело иначе. Действительно, из обстоятельств дела следует, что истица сама предоставила все данные, которые необходимы были банку для выдачи кредита. Договор был подписан с помощью ее Smart-ID.

На этом основании суд первой инстанции отказал в принятии иска к рассмотрению. По мнению уездного суда иск нужно предъявлять не к банку, а к тем мошенникам, которые получили деньги «от имени или по поручению истца».

Суд посчитал, что если заявление в банк о намерении взять кредит подается с использованием удостоверения личности и ПИН-кодов, то считается, что это тот самый человек, которому выданы удостоверение личности и ПИН-коды.

По мнению суда первой инстанции, если вы добровольно передаете свои идентификационные коды и средства цифровой подписи кому-то постороннему, то вы должны понимать, что этот посторонний может выдать себя за вас.