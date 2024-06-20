Несмотря на постоянные предупреждения полиции и сотрудников банков не передавать никому свои данные и пин-коды, сотни людей становятся жертвами телефонных мошенников. Кто-то отдает свои деньги, кто-то позволяет взять на его имя кредит. До сих пор правовых перспектив откатать назад такую сделку, совершенную под влиянием убеждений преступника, суды не видели. Однако недавнее постановление Госсуда внесло в эту практику дополнительную ясность.
Госсуд внес ясность: судиться с банком в случае мошенничества с пин-кодами имеет смысл
По данным полиции, только за первые пять месяцев 2024 года в результате банковского мошенничества люди лишились более 890 000 евро. Обычно звонившие представляются сотрудниками банка или полиции.
Преступники рассказывают жертве какую-нибудь легенду, в результате получают ее личные данные (личный код, логин интернет-банка, фото ID-карты), после чего либо снимают деньги со счета, либо берут кредит на имя жертвы.
Кредит якобы взяла, денег не увидела
Анна Жироховская (имя изменено) стала жертвой мошенников именно по второй схеме. В 2023 году на ее имя неизвестные взяли кредит в Coop Finants AS (с 1 апреля 2024 года Coop Pank AS). Обнаружив, что должна банку 10 000 евро, хотя договор не заключала, Жироховская решила действовать.
15 июня 2023 года она обратилась в полицию и в банк, в который мошенники перевели выданный на ее имя кредит. Доступа к этим деньгам она, разумеется, не имела. Полученные на имя Анны 10 000 евро неизвестные быстро сняли через банкомат.
Она тут же сообщила сотрудникам Coop Pank, что ее данные были получены обманом, после чего подала в суд иск о признании кредитного договора недействительным на том основании, что не она подписала договор и не она получил деньги.
По мнению банка, который в этом деле был ответчиком, оснований для признания недействительным кредитного договора нет, но до этого разбирательства по существу дело не дошло. Харьюский уездный суд отказал Анне в принятии иска к производству и возложил на нее судебные расходы.
Жертва мошенничества обжаловала отказ первой инстанции в Таллиннском окружном суде. Но и вторая инстанция отказалась принять сторону истицы, оставив ее апелляционное заявление без удовлетворения. Окружной суд оставил без изменений постановление уездного суда, изменив обоснование отказа.
Госсуд: все не так однозначно
Анна обратилась в Государственный суд и коллегия Госсуда посмотрела на дело иначе. Действительно, из обстоятельств дела следует, что истица сама предоставила все данные, которые необходимы были банку для выдачи кредита. Договор был подписан с помощью ее Smart-ID.
На этом основании суд первой инстанции отказал в принятии иска к рассмотрению. По мнению уездного суда иск нужно предъявлять не к банку, а к тем мошенникам, которые получили деньги «от имени или по поручению истца».
Суд посчитал, что если заявление в банк о намерении взять кредит подается с использованием удостоверения личности и ПИН-кодов, то считается, что это тот самый человек, которому выданы удостоверение личности и ПИН-коды.
По мнению суда первой инстанции, если вы добровольно передаете свои идентификационные коды и средства цифровой подписи кому-то постороннему, то вы должны понимать, что этот посторонний может выдать себя за вас.
Если кто-то выдает себя за вас и совершает от вашего имени сделку, то у другой стороны сделки - в нашем случае у банка - нет разумных оснований сомневаться в том, что заявление подали вы сами как владелец ID-карты или Smart-ID. По мнению Харьюского уездного суда, иск бесперспективен.
Таллиннский окружной суд поддержал мнение уездного суда о том, что если заявление на получение кредита подается с использованием вашего документа и вашего Smart-ID, то банк имеет все основания считать, что деньги просите именно вы, а не кто-то посторонний.
Если же вы утверждаете, что деньги в банке просили не вы, то вы должны доказать, что выданное вам удостоверение личности и ПИН-коды были у вас изъяты против вашей воли.
«При хранении ID-карт, PIN-кодов и Smart-ID лица должны проявлять должную осмотрительность, поскольку это инструменты, с помощью которых можно поставить цифровую подпись», - указал окружной суд.
Права судиться мошенники не отняли
Действительно, Анна не доказала, что у нее средства для цифровой подписи отобрали против ее воли. Она и не пыталась это доказывать, а написала, что третье лицо - мошенник - представилось сотрудником полиции и попросило дать коды Smart-ID и прислать фотографию удостоверения личности.
По мнению коллегии Госсуда, суды не рассмотрели заявление истца о том, что кредитный договор был составлен вследствие мошенничества и несоблюдения банком принципа ответственного кредитования. При этом суды нарушили фундаментальное право истца обращаться в суд за защитой своих прав.
Коллегия Госсуда не согласна с выводом суда первой инстанции о правовой перспективе иска. Принимая решение об открытии производства по иску, суд не может давать оценку доказанности обстоятельств, лежащих в основе иска.
Комментирует адвокат
Присяжный адвокат бюро TGS BALTIC Виталий Шипилов прокомментировал для нас постановление Госсуда. По словам юриста, приняв решение Госсуда вернуть исковое заявление жертвы мошенников для рассмотрения в первую инстанцию, суд встал на защиту права человека искать справедливости в суде.
«Госсуд сказал, что когда суды первой и второй инстанции решали, принять иск к рассмотрению или нет, они не должны были настолько углубляться в обстоятельства дела и проверять, какие из них доказаны, а какие нет. При этом не имеет значения, передала истица пин-коды от Smart-ID мошенникам сама или нет – в дальнейшем у нее будет возможность доказать, что это было сделано не добровольно», - объясняет Шипилов.
По сути, постановление Госсуда означает, что при принятии иска к рассмотрению суд не должен тщательно проверять, все ли обстоятельства предполагаемого обмана доказаны. Иск можно вернуть только тогда, когда из обстоятельств совершенно явно видно, что обмана быть не могло.
Присяжный адвокат говорит, что ранее Госсуд уже указывал на то, что при принятии иска к рассмотрению суды не должны подробно проверять обстоятельства дела, а иск может быть успешным даже в случае, если человек сам передал пин-коды от Smart-ID мошенникам. Возможно, данный случай был первым, в котором сошлись оба этих фактора.
«На практике постановление Госсуда может внести некоторую ясность в то, что обратиться в суд против банка в случае мошенничества с пин-кодами не так сложно», - подчеркнул Шипилов.
Тут важно то, что это касается только принятия иска к рассмотрению, то есть права на судебную защиту. При рассмотрении дела истица все равно должна доказать свои утверждения. Если это сделать не удастся, истица рискует проиграть дело. Другими словами, презумпции обмана человека мошенниками в суде все равно не действует, и его еще нужно будет доказывать.