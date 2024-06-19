Глава государства утвердил законы, повышающие размер штрафных единиц и государственных пошлин

Также увеличиваются предельные суммы возмещения по страховым выплатам: с 1,2 миллиона до 1,3 миллиона евро за имущественный ущерб и с 5,6 миллиона до 6,45 миллиона евро за ущерб здоровью. Кроме того, увеличиваются суммы возмещения нематериального ущерба в зависимости от степени тяжести телесного повреждения, глубины функционального нарушения, потери трудоспособности и необходимости лечения. Средний имущественный ущерб в Эстонии составляет примерно 2200 евро, а ущерб здоровью - 4200 евро.

Согласно Закону о внесении изменений в Закон о государственных пошлинах и в связи с этим другие законы, с начала 2025 года увеличиваются размеры государственных пошлин за подачу заявлений на получение, восстановление и отказ от гражданства, за подачу заявлений на получение удостоверяющих личность документов, вида на жительство, долгосрочной визы и регистрацию краткосрочной работы, за регистрационные действия в регистре населения, а также за действия, связанные с Законом о оружии и Законом о частной охранной деятельности. Например, государственная пошлина за подачу заявления на получение ID-карты увеличится с 30 до 45 евро, а за подачу заявления на получение паспорта - с 45 до 60 евро. Государственная пошлина за регистрацию брака увеличится с 30 до 70 евро, а за регистрацию развода - с 50 до 90 евро. Сниженные государственные пошлины действуют для детей, пенсионеров и инвалидов, а также для лиц, получивших международную защиту, в случае подачи заявления на получение проездного документа.