Президент Алар Карис одобрил законы, касающиеся обучения пилотов, деятельности охранных предприятий, увеличения штрафных единиц, использования и страхования легких транспортных средств, предельных размеров возмещаемых страховых сумм и размеров государственных пошлин.
Глава государства утвердил законы, повышающие размер штрафных единиц и государственных пошлин
Перевод: Сергей Светлов
Закон о внесении изменений в Закон об авиации позволяет Авиационной академии начать обучение кадетов академии Сил обороны по собственной сертификационной программе. Также в законе упорядочиваются нормы, регулирующие сферу оборонной авиации, так, что подразделение по надзору за оборонной авиацией, входящее в состав Сил обороны, сможет в будущем выдавать сертификаты на оказание услуг или продажу продукции, например, беспилотных летательных аппаратов или их частей.
Закон о внесении изменений в Закон об охранной деятельности исключает из закона те внутренние охранные организации, которые используют только технические средства и своих сотрудников для охраны своего имущества. В будущем они не будут обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к охранным предприятиям, включая обязательное специальное обучение. Второе изменение предусматривает, что записи, сделанные техническими средствами, используемыми для охраны объектов, должны сохраняться в течение одного месяца. Обязанность сохранять записи в течение шести месяцев возникает только в случае, если при обработке записи выявлены признаки правонарушения.
Кроме того, в закон вводится уточняющее положение, устанавливающее, что сотрудник охранной службы обязан проходить не только курсы повышения квалификации, но и обучение по программе сторожа, охранника или менеджера по безопасности.
Согласно Закону о внесении изменений в Пенитенциарный кодекс и в связи с этим другие законы, размер штрафной единицы, используемой для определения денежного штрафа в Пенитенциарном кодексе, с начала 2025 года увеличивается в два раза - с четырех до восьми евро. При превышении допустимой скорости расчет штрафа за предупреждение будет производиться из расчета семи евро вместо нынешних пяти евро.
При назначении штрафа несовершеннолетним будет использоваться половина размера денежного штрафа. Более высокий размер штрафа не будет применяться к правонарушениям, совершенным до 01.01.2025.
Закон о внесении изменений в Закон о дорожном движении и Закон о полиции и пограничной охране устанавливает более четкие правила использования легких транспортных средств и запрещает остановку моторных транспортных средств на тротуарах. Закон касается различных электрических транспортных средств, предназначенных для перевозки одного человека, таких как электрические самокаты, электрические скейтборды, гироскутеры и другие подобные транспортные средства без сиденья. Закон регулирует скорость легких транспортных средств, требования к парковке, запрет на остановку на тротуарах, обязанность соблюдать боковой интервал в 1,5 метра при обгоне велосипедиста, водителя легкого транспортного средства и мопеда, а также управление в состоянии опьянения.
Для водителей легких транспортных средств, велосипедистов и водителей мопедов максимальная допустимая норма содержания алкоголя составляет 0,5 миллиграмма на литр крови или 0,25 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Уточняется порядок остановки моторных транспортных средств на тротуарах, особенно для загрузки и разгрузки товаров. В дальнейшем остановка и парковка на тротуарах будет возможна только при наличии разрешающего дорожного знака.
Согласно Закону о внесении изменений в Закон о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и в связи с этим другие законы, страхованию подлежат легкие транспортные средства, скорость которых превышает 25 километров в час или 14 километров в час, если вес транспортного средства превышает 25 килограммов. Страхованию подлежит каждое транспортное средство, которое передвигается по земле исключительно за счет двигателя. Исключение сделано для инвалидных колясок с двигателем и транспортных средств, используемых исключительно на ограниченной территории, таких как газонокосилки.
В эстонское законодательство будет внедрен принцип, согласно которому, если страховая компания обанкротится, в каждом государстве-члене должен быть гарантийный фонд, который компенсирует убытки за неплатежеспособное предприятие. В Эстонии таким фондом станет Эстонский фонд страхования ответственности автовладельцев, который будет собирать средства для покрытия неплатежеспособности от страховых компаний.
Также увеличиваются предельные суммы возмещения по страховым выплатам: с 1,2 миллиона до 1,3 миллиона евро за имущественный ущерб и с 5,6 миллиона до 6,45 миллиона евро за ущерб здоровью. Кроме того, увеличиваются суммы возмещения нематериального ущерба в зависимости от степени тяжести телесного повреждения, глубины функционального нарушения, потери трудоспособности и необходимости лечения. Средний имущественный ущерб в Эстонии составляет примерно 2200 евро, а ущерб здоровью - 4200 евро.
Согласно Закону о внесении изменений в Закон о государственных пошлинах и в связи с этим другие законы, с начала 2025 года увеличиваются размеры государственных пошлин за подачу заявлений на получение, восстановление и отказ от гражданства, за подачу заявлений на получение удостоверяющих личность документов, вида на жительство, долгосрочной визы и регистрацию краткосрочной работы, за регистрационные действия в регистре населения, а также за действия, связанные с Законом о оружии и Законом о частной охранной деятельности. Например, государственная пошлина за подачу заявления на получение ID-карты увеличится с 30 до 45 евро, а за подачу заявления на получение паспорта - с 45 до 60 евро. Государственная пошлина за регистрацию брака увеличится с 30 до 70 евро, а за регистрацию развода - с 50 до 90 евро. Сниженные государственные пошлины действуют для детей, пенсионеров и инвалидов, а также для лиц, получивших международную защиту, в случае подачи заявления на получение проездного документа.