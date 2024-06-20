П.И.ФИЛИМОНОВ Жизнь в страхе перед большой войной и без него

В феврале этого года во время одного застолья, в котором принимали участие около десяти русскоязычных жителей Эстонии мужского пола, кто-то спросил у остальных, на сколько в процентном отношении они расценивают риск возможного нападения России.

Если я ничего не путаю, только один из присутствовавших дал такому варианту развития событий менее пятидесяти процентов. Дальше, конечно, разговор зашел о том, что каждый собирается делать в случае войны, и там результаты уже были гораздо более предсказуемыми.

Летом двадцать второго года, то есть война уже вполне себе шла, и вполне себе было понятно, что это надолго, я несколько дней провел в Литве. И это как раз были дни, когда во всевозможных средствах массовой информации сильно муссировалась тема захвата Россией так называемого Сувалкского коридора, некоторые прогнозировали, что это произойдет вот-вот, тогда Литва решила блокировать транспортировку то ли грузов, то ли людей, уже не помню, из «материковой» части России в Калининградский эксклав.

И вот я отчетливо помню, что, сидя два дня в Вильнюсе, в общем, не просто так сидя, а местами работая, я постоянно удивлялся тому, что окружающие меня литовцы и прочие жители Вильнюса как будто совсем об этом не думают, как будто совсем об этом не говорят и как будто совсем не паникуют.