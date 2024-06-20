Жить в страхе плохо. Но помнить, что возможность того, что война придет и в нашу страну, не нулевая, стоит, считает писатель П. И. Филимонов. Он говорит, что необходимо хотя бы попытаться организовать свою жизнь так, чтобы эта возможность все-таки стремилась к нулю. И верит, что это в наших силах.
П.И.ФИЛИМОНОВ ⟩ Жизнь в страхе перед большой войной и без него
В феврале этого года во время одного застолья, в котором принимали участие около десяти русскоязычных жителей Эстонии мужского пола, кто-то спросил у остальных, на сколько в процентном отношении они расценивают риск возможного нападения России.
Если я ничего не путаю, только один из присутствовавших дал такому варианту развития событий менее пятидесяти процентов. Дальше, конечно, разговор зашел о том, что каждый собирается делать в случае войны, и там результаты уже были гораздо более предсказуемыми.
Летом двадцать второго года, то есть война уже вполне себе шла, и вполне себе было понятно, что это надолго, я несколько дней провел в Литве. И это как раз были дни, когда во всевозможных средствах массовой информации сильно муссировалась тема захвата Россией так называемого Сувалкского коридора, некоторые прогнозировали, что это произойдет вот-вот, тогда Литва решила блокировать транспортировку то ли грузов, то ли людей, уже не помню, из «материковой» части России в Калининградский эксклав.
И вот я отчетливо помню, что, сидя два дня в Вильнюсе, в общем, не просто так сидя, а местами работая, я постоянно удивлялся тому, что окружающие меня литовцы и прочие жители Вильнюса как будто совсем об этом не думают, как будто совсем об этом не говорят и как будто совсем не паникуют.
И еще одна история, точнее, маленькое наблюдение. Эта эмоция не покидает меня все то время, что идет текущая война. Когда мне приходит уведомление, например, о каком-нибудь концерте какой-нибудь мировой рок- или поп-звезды, который пройдет в Таллинне, скажем, в апреле 2025 года, и нужно уже сейчас бежать покупать билеты, потому что иначе все раскупят, я всегда поражаюсь прозорливости организаторов концертов и хочу им верить.
Ведь если они планируют так далеко вперед, значит, они что-то знают, значит, будет апрель 2025 года, и к нам приедет упомянутая звезда, и будет этот концерт - значит, снова можно выдохнуть.
Страх нарастает и отступает вместе с новостями
Я не знаю. Страх войны не относится к самым приятным эмоциям, не относится он и к тем чувствам, о которых можно легко поведать окружающим. Мне кажется, именно поэтому люди не так много об этом говорят. Хотя я, например, лично знаю человека, который, кажется, тоже еще в двадцать втором году летал на Азорские острова, чтобы присмотреть там себе недвижимость.
Он то ли где-то прочитал, то ли как-то просчитал, что в случае ядерной войны именно на Азорах будет одно из самых безопасных мест в мире, если вообще можно в этом случае будет говорить о безопасности. Агенты недвижимости, работающие с Азорскими островами, не благодарите.
Так что нет, мысли о возможности такого поворота событий в обществе, безусловно, есть. И мне кажется, что они имеют какой-то волнообразный характер. Как только представители властных структур нашего сошедшего с ума восточного соседа озвучат очередную порцию угроз в отношении коллективного Запада вообще и стран НАТО в частности, люди начинают думать об этом чуть больше. Как только там на время замолчат, на первый план снова выходит лето и Чемпионат Европы по футболу.
Жить в условиях постоянно существующей, пусть и не очень явной пока, угрозы, к сожалению, становится привычным. Но, может быть, это и к лучшему. Потому что мне кажется, что более продуктивная тактика - это всегда готовиться к худшему, и приятно удивляться, когда оно не наступает, чем беспечно закапывать голову в песок и высовывать ее оттуда, как Саид из классического советского фильма, только когда стреляют.
Кажется, что более-менее быть уверенным можно только в одном. Пока Украина не сломлена, нам можно спать более-менее спокойно. Та часть Европы, которая придерживается схожих позиций, соответственно, и действует для того, чтобы этот спокойный сон был возможен и дальше. Нам здесь немного в этом смысле не повезло, потому что, увы, существует часть общества, которая эту войну пытается игнорировать и жить так, словно бы ничего особенного с нашим восточным соседом не произошло.
Любовь к агрессору на расстоянии
То есть, не совсем все общество работает в одном направлении. Но раз уж мы договорились, что мы играем в демократию (а в другие игры играть очень не хочется, кажется, что все другие, как правильно говорил, если я не ошибаюсь, Черчилль, хуже, чем эта), то приходится позволять части общества думать так, как они думают. Главное, чтобы они не начали поступать так, как в теории подсказывают им их мысли.
И тут опять-таки можно порадоваться. Потому что если теоретически эти люди, например, игнорируют войну, а то даже и пишут в уже не таких уютных, но все еще соцсетях, как бы было хорошо, если бы они тоже стали частью прекрасного русского мира без гей-пропаганды, необходимости учить иностранные языки, кроме китайского, и исключительно патриотическим кино, на практике они никогда не сделают ничего такого, что могло бы гипотетически приблизить наступление этого личного рая на Земле.
Потому что вне всего этого, на самом деле, жить гораздо приятнее. Известный феномен - сильнее всего любят Русь-матушку и барина-батюшку люди, живущие от них в существенном отдалении.
Словом, это немного похоже на жизнь с неким заболеванием. Оно далеко не обязательно смертельно, оно вполне излечимо, и больной, в общем, знает, что нужно делать, чтобы от него излечиться. Плюс оно не ощущается в повседневной жизни, ничего нигде не болит, все нормально функционирует.
Только известно, что, если не предпринимать определенные шаги, не ограничить себя в совершенно конкретных вещах, то может наступить очень резкое ухудшение - и внезапно станет и больно, и неудобно, а, может быть, даже и фатально.
Но собственный комфорт - такая приятная штука, и урезать себя хоть в чем-то мы так не привыкли. А тем более, некоторые части нашего организма как будто постоянно твердят нам, что эти врачи - все же с ними понятно, вот, почитай в интернете, никакой такой опасности нет, эту болезнь придумала мировая закулиса - и так далее.
Организовать себя
Жить в страхе, конечно, плохо - и, пожалуй, не стоит. Но помнить о том, что возможность того, что война придет и в нашу страну, не нулевая, стоит. И стоит некоторым образом хотя бы попытаться организовать свою жизнь так, чтобы эта возможность все-таки стремилась к нулю. Я почему-то верю, что это в наших силах.
Ну, не только наших, а как-то всей здравомыслящей части Европы. И что шаги политиков, опять-таки, не только наших, а европейских, будут в этом смысле продуманными и грамотными. Потому что ну ведь именно этого они хотели, когда шли в эту чертову политику - чтобы от их решений зависели судьбы людей и государств. Это вот как бы и есть испытание их профпригодности, в самых что ни на есть полевых условиях.
И очень хочется верить, что это испытание они пройдут. А пока - пока что ж - учимся жить с постоянно присутствующим новым стрессовым фактором.