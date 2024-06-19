Перевод: Сергей Светлов

Генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар, находящийся на международной выставке оборонной промышленности Eurosatory 2024 в Париже, заявил на подписании, что это закупка имеет знаковое значение во многих отношениях.

«Во-первых, несколько стран-членов Европейского союза редко совершают совместные закупки, во-вторых, это явное доказательство того, что сложная международная ситуация в области безопасности значительно укрепила союзнические связи и повысила сотрудничество», - сказал Саар.

Государственный директор по вооружениям Франции генерал Гаэль Диаз де Туеста отметил, что инициированная Францией совместная закупка является экономически оптимальным решением для всех тех стран ЕС, которые хотят приобрести эффективный потенциал противовоздушной обороны малой дальности.

Комплексы ПВО Mistral уже много лет находятся на вооружении Сил обороны Эстонии.

По словам руководителя отдела вооружений RKIK Рамиля Липпа, война в Украине показала важность противовоздушной обороны, включая ПВО малой дальности.

«Опыт наших Сил обороны показывает, что это очень мощная система вооружения. Предыдущие боевые стрельбы практически обеспечили стопроцентное попадание по воздушным целям», - пояснил Липп.

Новые ракетные системы и ракеты Mistral будут поставлены в Эстонию в течение следующих трех лет.