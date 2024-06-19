Мошенники выманили тысячи евро, рассказывая истории о ложных ДТП

Во вторник 87-летняя женщина сообщила, что получила звонок, в котором утверждалось, что ее внук попал в автомобильную аварию. Для покрытия медицинских расходов второго пострадавшего в предполагаемом ДТП требовалось заплатить 35 000 евро. Женщина перевела мошеннику 2500 евро.

Также в полицию обратилась 51-летняя женщина, которая сообщила, что ее отец получил звонок, в котором утверждалось, что его дочь стала виновницей ДТП. Для покрытия медицинских расходов второго пострадавшего требовалось заплатить 50 000 евро. Мужчина отдал мошеннику 5000 евро.

Похожая история случилась и с 52-летней женщиной. Ее отцу также позвонили мошенники, которые утверждали, что его дочь стала виновницей ДТП. Ему сказали, что дочь ожидает тюремное заключение, если он не заплатит 30 000 евро на медицинские расходы второго пострадавшего. Мужчина перевел мошеннику 3000 евро.