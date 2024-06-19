Вице-мэр: Таллинн не будет повышать земельный налог

Перевод: Дмитрий Рая

«Во время коалиционных переговоров в Таллинне "Отечество" предложило не повышать земельный налог в столице. Партнеры согласились, и в коалиционном соглашении было записано: "В 2025 году размер земельного налога в Таллинне не увеличится. Мы сохраним освобождение от налога на жилую землю в его нынешнем виде», - написал Казе.

Сегодня Рийгикогу голосами 56 депутатов от коалиции принял инициированные правительством поправки к Закону о земельном налоге, которые позволяют повысить земельный налог на 50% в следующем году и на 100% в последующие годы, а также удвоить действующие ставки земельного налога.

«"Отечество" предлагает президенту не провозглашать этот закон. Собственникам нужна определенность. Только в начале этого года вступила в силу поправка к Закону о земельном налоге, одобренная Партией реформ и Партией центра в 2022 году, которая установила максимальный ежегодный рост земельного налога на уровне 10%. Это должно было успокоить землевладельцев, что увеличение налогового бремени в связи с оценкой земли останется доступным и предсказуемым. Однако нынешние поправки предусматривают, что минимальный (!) рост земельного налога может составлять 10%, а максимальный - 100 %. Это явно противоречит принципам законных ожиданий и правовой определенности, закрепленным в Конституции», - критикует Казе.