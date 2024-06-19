В прямом эфире передачи «На кухне» выступил Андрей Терехов, который после высказанных им обвинений в притеснениях на политической почве отказался от учебы в Ласнамяэской русской гимназии и перешел в школу с эстонским языком обучения. Вмешавшийся в ситуацию вице-мэр столицы Алексей Яшин нарушений прав ученика тогда не обнаружил.
Бывший ученик ласнамяэской школы о том, почему он после большого скандала ушел в эстонскую гимназию
Девятиклассник Андрей Терехов активно высказывается в пользу модернизации русскоязычных школ Эстонии, акцентируя внимание на недостаточных, по его мнению, усилиях по переходу на эстонский язык обучения, а также он говорит о чрезмерной закрытости и консервативности школ. Он является членом молодежной организации «Отечество».
Что же произошло в этом году между Тереховым и руководством школы? Почему он так резко критикует внутренний климат в школах и решил перейти в эстонскую гимназию? Что он думает о настрое учеников и учителей в свете готовящегося перехода на эстонский язык обучения и действительно ли ученики не могут свободно высказываться?
Ведущий – Сергей Метлев.