Тучи сгущаются над Rail Baltica: для завершения проекта необходимы дополнительные 19 млрд евро

По информации Министерства финансов Эстонии, они не смогли учесть повышение стоимости строительства Rail Baltica в бюджете, так как Министерство климата не представило расчеты относительно того, сколько средств необходимо дополнительно для завершения проекта.

«Комиссия хотела бы получить четкую информацию относительно того, как по годам распределяется финансирование проекта и каковы источники покрытия расходов. И здесь речь идет не только о строительстве железной дороги. Нам необходима информация о закупке поездов и расходах на эксплуатацию и обслуживание железной дороги. Нас интересует, следует ли любой ценой строить Rail Baltica в текущей напряженной экономической ситуации, или же где-то есть предел, после которого этот проект станет неразумным?» – сказал председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Урмас Рейнсалу.