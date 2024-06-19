Сегодня на открытом заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета ознакомится с совместным отчетом контрольных органов Балтийских стран по проекту Rail Baltica, оценочная стоимость которого на сегодняшний день выросла в четыре раза и угрожает серьезным дефицитом бюджета.
Тучи сгущаются над Rail Baltica: для завершения проекта необходимы дополнительные 19 млрд евро
По оценке высших контрольных органов трех Балтийских стран, для полного завершения проекта Rail Baltica дополнительно необходимо 19 миллиардов евро. Ситуацию усугубляет прогнозируемое отсутствие финансирования со стороны ЕС в 2027–2028 гг., требующее большего вклада от Эстонии, Латвии и Литвы.
Хотя дополнительное финансирование Rail Baltica существенно повлияет на бюджетную позицию государств, государственные бюджетные стратегии трех стран этого не учитывают.
По информации Министерства финансов Эстонии, они не смогли учесть повышение стоимости строительства Rail Baltica в бюджете, так как Министерство климата не представило расчеты относительно того, сколько средств необходимо дополнительно для завершения проекта.
«Комиссия хотела бы получить четкую информацию относительно того, как по годам распределяется финансирование проекта и каковы источники покрытия расходов. И здесь речь идет не только о строительстве железной дороги. Нам необходима информация о закупке поездов и расходах на эксплуатацию и обслуживание железной дороги. Нас интересует, следует ли любой ценой строить Rail Baltica в текущей напряженной экономической ситуации, или же где-то есть предел, после которого этот проект станет неразумным?» – сказал председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Урмас Рейнсалу.
На заседание приглашены государственный контролер Янар Холм, канцлер Министерства климата Кейт Каземетс, председатель правления Rail Baltic Estonia OÜ Анвар Салометс, советник службы по вопросам политики Европейского союза Министерства финансов Мари Лахтметс и главный контролер Государственного контроля Инес Метсалу-Нурминен.