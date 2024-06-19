Исследование: жители Эстонии считают свою страну безопасной для жизни

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, комментируя результаты исследования, отметил, что чувство безопасности обеспечивается совместной работой. «Основная нагрузка по защите жизни, здоровья, имущества и среды обитания жителей Эстонии ложится на Департамент полиции и погранохраны, Службу спасения и Центр тревоги, которым помогают добровольцы внутренней безопасности. Приятно видеть, что доверие к ним по-прежнему очень высоко», - сказал Ляэнеметс.

Согласно исследованию 96% людей доверяют Службе спасения, 95% Центру тревоги и 87% Департаменту полиции и погранохраны. «Каждый житель Эстонии, который может предотвращать опасности, замечать их и сообщать о них вносит свой вклад в безопасность страны. Наша общая цель - обеспечить, чтобы у нас здесь было безопасно, и мы можем сделать это только вместе», - сказал министр внутренних дел.

Жители Эстонии считают кибератаки (71%) и крупные лесные пожары (51%) наиболее вероятными опасностями в ближайшие годы. За ними следуют массовая миграция беженцев (43%), перебои в оказании жизненно важных услуг (41%) и крупные дорожно-транспортные происшествия (41%). Наименьшее опасение вызывает возможность террористической атаки (17%). За последние два года значительно снизилось восприятие риска массовой миграции беженцев, вспышек инфекционных заболеваний, этнических конфликтов и массовых беспорядков. Напротив, увеличилось восприятие вероятности лесных пожаров, перебоев в оказании жизненно важных услуг, серьезных дорожно-транспортных происшествий, внезапных атак в общественных местах и конфликтов на религиозной почве.

Исследование было проведено компанией Turu-uuringute AS в период с 22 апреля по 12 мая 2024 года. Каждый квартал в опросе принимают участие 1000 человек по всей Эстонии в возрасте от 15 лет и старше.