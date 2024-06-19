Путин и Ким Чен Ын договорились о взаимной помощи в случае агрессии. Главные заявления и фото из КНДР

Владимир Путин прилетел в Пхеньян накануне начала переговоров: по московскому времени - вечером вторника, по-местному - уже ночью в среду. Визит был рассчитан на два дня, хотя практически все переговоры были запланированы на среду.

Еще до начала визита помощник Путина по международным отношениям Юрий Ушаков анонсировал подготовку к подписанию договора о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» двух стран, не раскрывая подробностей.

В аэропорту Пхеньяна Ким Чен Ын встретил Путина лично, несмотря на глубокую ночь.

Путин и Ким. Фото: Reuters

После встречи в аэропорту кортеж автомобилей доставил двух лидеров в государственную резиденцию, где Ким Чен Ын, как сообщается, пожелал Путину доброй ночи.

На плакате позади кортежа изображены предыдущие руководители Северной Кореи Ким Чен Ир и Ким Ир Сен, которые приходятся отцом и дедом нынешнему лидеру КНДР. С Ким Чен Иром Путину доводилось встречаться лично, в том числе во время первой своей поездки в Северную Корею в 2000 году. Фото: Reuters

Спустя несколько часов, ранним утром по Москве, информагентства сообщили, что в резиденции «Кымсусан» начались переговоры, ради которых визит и был организован. С российской стороны в состав делегации вошли, в частности, министры обороны и иностранных дел Андрей Белоусов и Сергей Лавров, а также главы РЖД и Роскосмоса.

После полуторачасовых переговоров в составе делегаций Путин и Ким пообщались еще два часа уже наедине, после чего состоялась церемония подписания совместных документов.

Как передает «Интерфакс», открывая переговоры, Ким Чен Ын выразил полную поддержку российскому правительству в выполнении специальной военной операции, как в России называют войну с Украиной.