Видео Кая Каллас: новый день, новые заботы

По словам Каллас, правление Партии реформ получило обзор финансовых возможностей и потребностей. «Мы не можем в мгновение ока отыскать 1,6 млрд евро в ситуации, когда мы уже приняли сложные решения, которые касаются налогов и они не очень популярны», - заявила она.

Каллас добавила, перед правительством по-прежнему стоит задача привести госбюджет в наилучшее состояние. «Важно исходить из планов, представленных главой Сил обороны. Мы должны договариваться, учитывая как позиции коалиционных партнеров, так и потребностей различных сфер, которые постоянно чрезвычайно велики», - объяснила она. Каллас подтвердила, что хотя государственная оборона была приоритетом правительства, необходимо обращать внимание на все области в равной степени.