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Видео Кая Каллас: новый день, новые заботы

Мейнхард Пулк
, журналист
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: FILIP SINGER

Премьер-министр Кая Каллас скептически относится к своему возможному назначению на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и, по ее словам, вопрос смены председателя Партии реформ сейчас не актуален.

По словам Каллас, правление Партии реформ получило обзор финансовых возможностей и потребностей. «Мы не можем в мгновение ока отыскать 1,6 млрд евро в ситуации, когда мы уже приняли сложные решения, которые касаются налогов и они не очень популярны», - заявила она. 

Каллас добавила, перед правительством по-прежнему стоит задача привести госбюджет в наилучшее состояние. «Важно исходить из планов, представленных главой Сил обороны. Мы должны договариваться, учитывая как позиции коалиционных партнеров, так и потребностей различных сфер, которые постоянно чрезвычайно велики», - объяснила она. Каллас подтвердила, что хотя государственная оборона была приоритетом правительства, необходимо обращать внимание на все области в равной степени.

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