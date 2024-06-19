Видео Кая Каллас: новый день, новые заботы

Премьер-министр Кая Каллас скептически относится к своему возможному назначению на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности и, по ее словам, вопрос смены председателя Партии реформ сейчас не актуален.
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По словам Каллас, правление Партии реформ получило обзор финансовых возможностей и потребностей. «Мы не можем в мгновение ока отыскать 1,6 млрд евро в ситуации, когда мы уже приняли сложные решения, которые касаются налогов и они не очень популярны», - заявила она.