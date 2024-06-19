Полиция Юго-Западной Финляндии расследует серию сексуальных преступлений, направленных против несовершеннолетних жертв, сообщает Yle.
В Финляндии мужчину подозревают в серии преступлений сексуального характера: более 200 несовершеннолетних жертв
Мужчина подозревается в совершении преступлений сексуального характера в видеочате Omegle в течение 2022 и 2023 годов. Чат был закрыт в прошлом году.
Жертвами оказалось более 200 детей, большинство из них – девочки.
В момент совершения преступлений жертвам было от шести до пятнадцати лет.
Тридцатилетний подозреваемый находится под стражей с апреля.