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В Финляндии мужчину подозревают в серии преступлений сексуального характера: более 200 несовершеннолетних жертв

rus.postimees.ee
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Наручники.
Наручники. Фото: Harald Tittel

Полиция Юго-Западной Финляндии расследует серию сексуальных преступлений, направленных против несовершеннолетних жертв, сообщает Yle.

Мужчина подозревается в совершении преступлений сексуального характера в видеочате Omegle в течение 2022 и 2023 годов. Чат был закрыт в прошлом году.

Жертвами оказалось более 200 детей, большинство из них – девочки.

В момент совершения преступлений жертвам было от шести до пятнадцати лет.

Тридцатилетний подозреваемый находится под стражей с апреля.

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