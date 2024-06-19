СМИ: премьер-министр Италии может поставить под сомнение место Каллас в Брюсселе

Перевод:Валерия Ермакова

В частности, считается, что фракция Европейских консерваторов и реформистов во главе с премьер-министром Италии Джорджией Мелони может лишить возможностей Каю Каллас, которая является членом либеральной фракции.

Анонимные дипломаты сообщили журналу Politico, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони была очень недовольна после заседания Европейского совета в понедельник.

Итальянке не понравилось, как главы государств обсуждали высшие должности Евросоюза. Мелони, которая вышла из европейских выборов одним из немногих глав государств, одержавших победу, чувствовала себя обделенной, несмотря на то, что должности обсуждались Европейской народной партией (ЕНП), социал-демократами и либералами, которые образуют возможную правящую коалицию.

По данным Financial Times, предполагается, что Мелони стремится обеспечить своей фракции одну из должностей вице-президента Еврокомиссии.

Однако, чтобы увеличить свое влияние и, прежде всего, обогнать либералов, они должны заполучить заручиться поддержкой большего числа голосов от крайне правой фракции «Идентичность и демократия».

Однако это означало бы, что Каллас не сможет стать Верховным представителем ЕС по внешней и политике безопасности. Анонимный высокопоставленный чиновник сообщил FT, что исключение Мелони и ее фракции из первоначальных переговоров было ошибкой и могло привести к тотальной борьбе в верхней палате.

До следующего заседания Европейского совета 28 июня необходимо прояснить так называемый «вопрос Мелони», заявил заявил один из чиновников, участвовавших в переговорах.

Самая крупная фракция в Европейском парламенте, ЕНП, по-видимому, разделилась на два лагеря по так называемому «вопросу Мелони», сообщает итальянское издание Corriere della Sera. Говорят, что представители партий ЕНП из стран Северной Европы негативно относятся к Мелони, в то время как из других стран всё ещё слышны высказывания, указывающие на возможное сотрудничество с правоконсервативной фракцией.

Среди прочего, президент ЕНП Манфред Вебер отметил, что результаты европейских выборов показали желание европейцев видеть другую Европу. «Они голосовали за правоцентристскую Европу, - сказал он. - Либералы и зеленые - проигравшие на этих выборах. Политическим направлением следующих пяти лет является правоцентристская Европа, и это также должно быть отражено во всех людях, выдвинутых на должности».