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ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН Уголок Грузии на берегу Коплиского залива

Вера Копти
, журналист
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Ресторан «Батуми» на улице Копли в Таллинне.
Ресторан «Батуми» на улице Копли в Таллинне. Фото: Янис Булс (1), Вера Копти.

Ох, давненько я не водила вас в ресторан, дорогие читатели! Да и сама не ходила. А когда собралась, то задумалась: где мы с вами еще не были? Поэтому вот вам ориентир: конечная остановка трамваев и автобусов в самой северной части Таллинна - на полуострове Копли. И что я там забыла?

Пафосные заведения центра города оставим на потом. А сейчас вспомним, что обычно советуют иностранным туристам, выбирающим аутентичное место, где заморить червячка или, наоборот, наесться до отвала. Правильно! Советуют кафешки и ресторанчики подальше от туристских троп. Так что побудем сегодня такими туристами и отправимся таки в Копли. 

Ресторан находится практически на трамвайной остановке.
Ресторан находится практически на трамвайной остановке. Фото: Вера Копти.

Живописное между прочим место: берег моря, парк, поодаль новый район. Заколоченные окна и покосившиеся фасады заброшенных деревянных домов не должны испортить аппетит. Когда-то, в далекие советские времена, на трамвайном кольце находилась диспетчерская с залом ожидания для пассажиров.

Затем там в течение нескольких лет пекли пирожки, варили пельмени и жарили свинину с картошкой - ретро-бар «Деревяшка» славился радушием хозяек, а еще, говорят, там было настолько вкусно, что иностранцев чуть ли не автобусами с парома возили. Но это уже вполне себе городская легенда, потому что около полугода в бывшей «Деревяшке» работает ресторан «Батуми».

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Честно говоря, не добралась бы я до этого заведения, если бы не всезнающий Facebook. Увидев предложение ужина на двоих, состоящего из сковородочки чкмерули, большого хачапури и грузинского лимонада - и за все это богатство вкуса всего 18 евро, я не устояла.

Чкмерули - цыпленок в сливочно-чесночном соусе - одно из моих самых любимых грузинских блюд, и я предпочитаю его всяким разным шашлыкам. Поэтому - вперед, на автобус №72. Кстати, №32 тоже подходит.

Скромный интерьер ресторана.
Скромный интерьер ресторана. Фото: Facebook.

От таксопарка до конечной остановки автобус идет 20 минут, и вот вы уже стоите около приземистой постройки с яркой вывеской. Знаете, я никогда не оценивала рестораны по фасаду. Так вот, старомодная железная дверь со скрипучей ручкой, четыре или пять простых столов, плетеные кресла. Ничего особенного - разве что манекен в черкеске и папахе и стена с цветными фотографиями, на которых изображены грузинские знаменитости...

Богатство и щедрость грузинской кухни

Меню в «Батуми» вынырнуло откуда-то из 90-х: ламинированные листочки с картинками. Напитки вообще вписаны от руки. Выбор позиций меню говорит о желании угодить гостям, предпочитающим не только сложносочиненные кавказские кушанья, но и почти фаст-фуд. На мой взгляд, это довольно спорная, хотя и достаточно распространенная концепция. Собственно, не хочешь есть луковые кольца - заставлять не будут. Но давайте уже дегустировать!

Чкмерули: курица хорошо прожарена, но не пересушена, соус насыщенный и шелковистый. К блюду подавалась ложка, и вообще чкмерули едят руками!
Чкмерули: курица хорошо прожарена, но не пересушена, соус насыщенный и шелковистый. К блюду подавалась ложка, и вообще чкмерули едят руками! Фото: Вера Копти.

Порция чкмерули на двоих - отлично! По идее это должен быть цыпленок, но нам досталась, скорее, половинка молоденькой курочки - более мясистая, чем цыпленок, но отлично зажаренная, с хрустящей корочкой и томленная в остром сливочном соусе.

Классический имеретинский хачапури: много сыра, мало теста.
Классический имеретинский хачапури: много сыра, мало теста. Фото: Вера Копти.

Хачапури по-имеретински - мой самый любимый вид грузинской выпечки: горячий, нежный, с большим количеством сыра, и на двоих, пожалуй, его было многовато.

Бадриджани - классика жанра. Главное - чтобы начинки было много.
Бадриджани - классика жанра. Главное - чтобы начинки было много. Фото: Вера Копти.

Да, мы вышли за пределы бюджета в 18 евро и попробовали бадриджани, это были рулетики из баклажанов с грецкими орехами. Горячо рекомендую: такое количество грецких орехов в начинке я припоминаю разве что в Кобулети в 197... году.

А вот хинкали разочаровали. Нет, мясо было прекрасным, свежим, мягким, пропитанным правильными специями, с пряным мясным соком. Опечалило тесто. Оно было толстым везде, не только на макушке. Обидно.

Хинкали были красивыми да и только.
Хинкали были красивыми да и только. Фото: Вера Копти.

Плюсы и минусы

+ Приемлемые цены.

+ Традиционная грузинская кухня.

+ Почтительное обслуживание.

- Скромный интерьер.

- Неудачные хинкали.

- Старомодное по форме меню.   

В ресторане богатый выбор грузинских лимонадов и вин. Обязательно вернусь на харчо, и еще меня ждут оджахури, чахохбили, чашушули и другие блюда. И вообще, пересчитав по пальцам все грузинские рестораны в Таллинне, не могу не обрадоваться: «Батуми» отлично вписался в их компанию. Только, ради бога, не надо никаких современных авторских блюд с «легким грузинским акцентом»! Сохраняйте классику, и к вам потянутся любители аутентичной кухни, а нас таких - много.

Имеди в поиске совершенства

Блиц-интервью с собственником заведения Имеди Кекеишвили

Имеди Кекеишвили.
Имеди Кекеишвили. Фото: Частный архив.

- Почему вы решили открыть ресторан в таком нересторанном месте?

- Копли - развивающийся район, и хочется стать заведением, которое полюбят жители окружающих домов. Скоро я начну ремонт, планирую надстроить второй этаж. Так что через какое-то время вы увидите совершенно новый «Батуми». Приходите!

- И детская площадка будет?

- К сожалению, нет. Для устройства детской площадки не хватает своей территории, а в соседнем парке мне ее оборудовать не разрешили.

- Будет ли меняться меню?

- Да, в ближайшее время к нам приедет шеф-повар из Грузии, вместе с которым мы введем в меню новые блюда. 

- А хинкали станут лучше?

- Да, для производства хинкали мы закупаем новое оборудование, и я надеюсь, что хинкали нареканий не вызовут.

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