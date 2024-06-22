Ох, давненько я не водила вас в ресторан, дорогие читатели! Да и сама не ходила. А когда собралась, то задумалась: где мы с вами еще не были? Поэтому вот вам ориентир: конечная остановка трамваев и автобусов в самой северной части Таллинна - на полуострове Копли. И что я там забыла?
ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН ⟩ Уголок Грузии на берегу Коплиского залива
Пафосные заведения центра города оставим на потом. А сейчас вспомним, что обычно советуют иностранным туристам, выбирающим аутентичное место, где заморить червячка или, наоборот, наесться до отвала. Правильно! Советуют кафешки и ресторанчики подальше от туристских троп. Так что побудем сегодня такими туристами и отправимся таки в Копли.
Живописное между прочим место: берег моря, парк, поодаль новый район. Заколоченные окна и покосившиеся фасады заброшенных деревянных домов не должны испортить аппетит. Когда-то, в далекие советские времена, на трамвайном кольце находилась диспетчерская с залом ожидания для пассажиров.
Затем там в течение нескольких лет пекли пирожки, варили пельмени и жарили свинину с картошкой - ретро-бар «Деревяшка» славился радушием хозяек, а еще, говорят, там было настолько вкусно, что иностранцев чуть ли не автобусами с парома возили. Но это уже вполне себе городская легенда, потому что около полугода в бывшей «Деревяшке» работает ресторан «Батуми».
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Честно говоря, не добралась бы я до этого заведения, если бы не всезнающий Facebook. Увидев предложение ужина на двоих, состоящего из сковородочки чкмерули, большого хачапури и грузинского лимонада - и за все это богатство вкуса всего 18 евро, я не устояла.
Чкмерули - цыпленок в сливочно-чесночном соусе - одно из моих самых любимых грузинских блюд, и я предпочитаю его всяким разным шашлыкам. Поэтому - вперед, на автобус №72. Кстати, №32 тоже подходит.
От таксопарка до конечной остановки автобус идет 20 минут, и вот вы уже стоите около приземистой постройки с яркой вывеской. Знаете, я никогда не оценивала рестораны по фасаду. Так вот, старомодная железная дверь со скрипучей ручкой, четыре или пять простых столов, плетеные кресла. Ничего особенного - разве что манекен в черкеске и папахе и стена с цветными фотографиями, на которых изображены грузинские знаменитости...
Богатство и щедрость грузинской кухни
Меню в «Батуми» вынырнуло откуда-то из 90-х: ламинированные листочки с картинками. Напитки вообще вписаны от руки. Выбор позиций меню говорит о желании угодить гостям, предпочитающим не только сложносочиненные кавказские кушанья, но и почти фаст-фуд. На мой взгляд, это довольно спорная, хотя и достаточно распространенная концепция. Собственно, не хочешь есть луковые кольца - заставлять не будут. Но давайте уже дегустировать!
Порция чкмерули на двоих - отлично! По идее это должен быть цыпленок, но нам досталась, скорее, половинка молоденькой курочки - более мясистая, чем цыпленок, но отлично зажаренная, с хрустящей корочкой и томленная в остром сливочном соусе.
Хачапури по-имеретински - мой самый любимый вид грузинской выпечки: горячий, нежный, с большим количеством сыра, и на двоих, пожалуй, его было многовато.
Да, мы вышли за пределы бюджета в 18 евро и попробовали бадриджани, это были рулетики из баклажанов с грецкими орехами. Горячо рекомендую: такое количество грецких орехов в начинке я припоминаю разве что в Кобулети в 197... году.
А вот хинкали разочаровали. Нет, мясо было прекрасным, свежим, мягким, пропитанным правильными специями, с пряным мясным соком. Опечалило тесто. Оно было толстым везде, не только на макушке. Обидно.
Плюсы и минусы
+ Приемлемые цены.
+ Традиционная грузинская кухня.
+ Почтительное обслуживание.
- Скромный интерьер.
- Неудачные хинкали.
- Старомодное по форме меню.
В ресторане богатый выбор грузинских лимонадов и вин. Обязательно вернусь на харчо, и еще меня ждут оджахури, чахохбили, чашушули и другие блюда. И вообще, пересчитав по пальцам все грузинские рестораны в Таллинне, не могу не обрадоваться: «Батуми» отлично вписался в их компанию. Только, ради бога, не надо никаких современных авторских блюд с «легким грузинским акцентом»! Сохраняйте классику, и к вам потянутся любители аутентичной кухни, а нас таких - много.
Имеди в поиске совершенства
Блиц-интервью с собственником заведения Имеди Кекеишвили
- Почему вы решили открыть ресторан в таком нересторанном месте?
- Копли - развивающийся район, и хочется стать заведением, которое полюбят жители окружающих домов. Скоро я начну ремонт, планирую надстроить второй этаж. Так что через какое-то время вы увидите совершенно новый «Батуми». Приходите!
- И детская площадка будет?
- К сожалению, нет. Для устройства детской площадки не хватает своей территории, а в соседнем парке мне ее оборудовать не разрешили.
- Будет ли меняться меню?
- Да, в ближайшее время к нам приедет шеф-повар из Грузии, вместе с которым мы введем в меню новые блюда.
- А хинкали станут лучше?
- Да, для производства хинкали мы закупаем новое оборудование, и я надеюсь, что хинкали нареканий не вызовут.