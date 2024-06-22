ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН Уголок Грузии на берегу Коплиского залива

Скромный интерьер ресторана. Фото: Facebook.

От таксопарка до конечной остановки автобус идет 20 минут, и вот вы уже стоите около приземистой постройки с яркой вывеской. Знаете, я никогда не оценивала рестораны по фасаду. Так вот, старомодная железная дверь со скрипучей ручкой, четыре или пять простых столов, плетеные кресла. Ничего особенного - разве что манекен в черкеске и папахе и стена с цветными фотографиями, на которых изображены грузинские знаменитости...

Богатство и щедрость грузинской кухни

Меню в «Батуми» вынырнуло откуда-то из 90-х: ламинированные листочки с картинками. Напитки вообще вписаны от руки. Выбор позиций меню говорит о желании угодить гостям, предпочитающим не только сложносочиненные кавказские кушанья, но и почти фаст-фуд. На мой взгляд, это довольно спорная, хотя и достаточно распространенная концепция. Собственно, не хочешь есть луковые кольца - заставлять не будут. Но давайте уже дегустировать!

Чкмерули: курица хорошо прожарена, но не пересушена, соус насыщенный и шелковистый. К блюду подавалась ложка, и вообще чкмерули едят руками! Фото: Вера Копти.

Порция чкмерули на двоих - отлично! По идее это должен быть цыпленок, но нам досталась, скорее, половинка молоденькой курочки - более мясистая, чем цыпленок, но отлично зажаренная, с хрустящей корочкой и томленная в остром сливочном соусе.

Классический имеретинский хачапури: много сыра, мало теста. Фото: Вера Копти.

Хачапури по-имеретински - мой самый любимый вид грузинской выпечки: горячий, нежный, с большим количеством сыра, и на двоих, пожалуй, его было многовато.

Бадриджани - классика жанра. Главное - чтобы начинки было много. Фото: Вера Копти.