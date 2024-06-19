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Школа ищет способы предотвратить гибель птиц из-за столкновений с окнами

Айвар Аотяхт
, репортер
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В окне здания школы Кааре, как и в стеклах многих других зданий, отражается природа, что сбивает с толку птиц.
В окне здания школы Кааре, как и в стеклах многих других зданий, отражается природа, что сбивает с толку птиц. Фото: Elmo Riig

Директор школы Кааре Эпп Конгас сообщила, что обсуждала с коллегами возможность заклеить окна школы наклейками для спасения птиц по рекомендации специалиста по охране птиц из Jрнитологического общества.

«Если эти наклейки действительно держат птиц подальше от окон, это замечательно. Но пока я не могу обещать, будем ли мы это делать и когда. Мы стараемся выяснить, сколько это будет стоить, - сказала директор. - Следы на стекле показывают, что птицы врезаются в наши окна. Некоторые видимо даже погибали. Возможно, есть и другая причина, как сказал специалист по охране птиц из Орнитологического общества», - рассказала Конгас.

План школы Кааре был вызван недавним случаем, когда около школьного здания на земле нашли пять мертвых птиц, вероятно, врезавшихся в окна. Это были молодые скворцы.

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