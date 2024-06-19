Школа ищет способы предотвратить гибель птиц, которые врезаются в окна

«Если эти наклейки действительно помогут держать птиц подальше от окон - это замечательно. Но пока я не могу обещать, будем ли мы клеить наклейки. Мы стараемся выяснить, сколько это будет стоить, - сказала директор. - Следы на стекле показывают, что птицы врезаются в наши окна. Некоторые, видимо, даже погибали. Возможно, есть и другая причина, как сказал специалист по охране птиц из Орнитологического общества», - рассказала Конгас.