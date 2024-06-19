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Школа ищет способы предотвратить гибель птиц, которые врезаются в окна

Айвар Аотяхт
, репортер
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В окне здания школы Кааре, как и в стеклах многих других зданий, отражается природа, что сбивает с толку птиц.
В окне здания школы Кааре, как и в стеклах многих других зданий, отражается природа, что сбивает с толку птиц. Фото: Elmo Riig

Директор школы Кааре Эпп Конгас сообщила, что обсуждала с коллегами возможность заклеить окна школы наклейками для спасения птиц по рекомендации специалиста по охране птиц из Орнитологического общества.

«Если эти наклейки действительно помогут держать птиц подальше от окон - это замечательно. Но пока я не могу обещать, будем ли мы клеить наклейки. Мы стараемся выяснить, сколько это будет стоить, - сказала директор. - Следы на стекле показывают, что птицы врезаются в наши окна. Некоторые, видимо, даже погибали. Возможно, есть и другая причина, как сказал специалист по охране птиц из Орнитологического общества», - рассказала Конгас.

План школы Кааре был вызван недавним случаем, когда около школьного здания на земле нашли пять мертвых птиц, вероятно, врезавшихся в окна. Это были молодые скворцы.

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