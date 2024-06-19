Президент Сингапура прибудет в Эстонию с официальным визитом

Президент Алар Карис встретится с президентом Сингапура в Кадриорге во второй половине дня во вторник. На встрече будут обсуждаться отношения между Эстонией и Сингапуром, а также желание укрепить двустороннее сотрудничество и деловые связи, особенно в области экспорта услуг и кибербезопасности. Также будет затронута тема международной безопасности.