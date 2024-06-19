Во вторник на следующей неделе с официальным визитом в Эстонию прибудет президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам с супругой Джейн Иттоги Шанмугаратнам.
В Эстонию с официальным визитом прибудет президент Сингапура
Президент Алар Карис встретится с президентом Сингапура в Кадриорге во второй половине дня во вторник. На встрече будут обсуждаться отношения между Эстонией и Сингапуром, а также желание укрепить двустороннее сотрудничество и деловые связи, особенно в области экспорта услуг и кибербезопасности. Также будет затронута тема международной безопасности.
Вечером Алар Карис и Сирье Карис устроят официальный ужин в честь гостей в розарии президентской канцелярии.
Во время визита президент Сингапура встретится с премьер-министром Каей Каллас, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, министром иностранных дел Маргусом Цахкной и основателями эстонских стартапов. Он возложит венок к монументу Победы в Освободительной войне на площади Свободы и посетит центр Арво Пярта.
Супруга президента Сингапура Джейн Иттоги Шанмугаратнам и Сирье Карис посетят художественный музей KuMu.