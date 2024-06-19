С 1 июля заработная плата руководителя Центра мониторинга развития Теа Данилов увеличится с 5200 евро до 5700 евро.
Зарплата руководителя Центра мониторинга развития вырастет до 5700 евро
На этой неделе директор канцелярии Рийгикогу Антеро Хабихт подписал приказ, согласно которому диапазон заплаты руководителя Центра мониторинга развития с 1 июля составляет от 4900 до 5800 евро. Ранее диапазон заработной платы руководителя этой организации составлял от 4400 до 5200 евро, передает Rus.ERR.
Это означает, что зарплата Данилов, которая сейчас составляет 5200 евро в месяц, с 1 июля достигнет 5700 евро.
В канцелярии Рийгикогу сообщили, что основанием для изменения зарплаты и соответствующего диапазона зарплат было предложение председателя консультативного совета Центра мониторинга развития Яана Пиллесаара: «Зарплаты других сотрудников будут пересмотрены и при необходимости скорректированы в конце года или в начале нового года в соответствии с руководством по оплате труда Центра мониторинга развития».