Зарплата руководителя Центра мониторинга развития вырастет до 5700 евро

На этой неделе директор канцелярии Рийгикогу Антеро Хабихт подписал приказ, согласно которому диапазон заплаты руководителя Центра мониторинга развития с 1 июля составляет от 4900 до 5800 евро. Ранее диапазон заработной платы руководителя этой организации составлял от 4400 до 5200 евро, передает Rus.ERR .

Это означает, что зарплата Данилов, которая сейчас составляет 5200 евро в месяц, с 1 июля достигнет 5700 евро.

В канцелярии Рийгикогу сообщили, что основанием для изменения зарплаты и соответствующего диапазона зарплат было предложение председателя консультативного совета Центра мониторинга развития Яана Пиллесаара: «Зарплаты других сотрудников будут пересмотрены и при необходимости скорректированы в конце года или в начале нового года в соответствии с руководством по оплате труда Центра мониторинга развития».