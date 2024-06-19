В парке Мянни в Мустамяэ открылся новый фонтан

Перевод: Сергей Светлов

В 2022 году, когда парк Мянни был вновь открыт после капитальной реконструкции, многие жители Мустамяэ надеялись увидеть там фонтан, так как изначально планировалось создать экспозицию со световой игрой красок в рамках обновления парка. Однако по различным причинам не удалось реализовать это в ходе реконструкции.

По словам старейшины района Мустамяэ Марьи-Лийзы Вейзер, недавно открытый фонтан с игрой музыки и цветов - восхитительное зрелище.

«Я очень рада, что фонтан наконец готов, и в Мустамяэ появилось что-то новое и красивое. Парк Мянни - это любимое место жителей Мустамяэ, особенно привлекательное для детей благодаря своим различным аттракционам и восхитительной среде. Этот фонтан с цветными огнями и музыкой не только радует глаз посетителей парка, но и дает детям возможность поиграть с водой в жаркие летние дни, немного освежившись. При этом я призываю взрослых к бдительности и правильному использованию фонтана, который предназначен прежде всего для наслаждения водным представлением», - сказала Вейзер.

Государственный тендер на строительство фонтана летом 2023 года выиграла компания Warren Teed OÜ. После этого сразу начались проектные работы, в которые была вовлечена автор проекта реконструкции парка 2022 года Керсти Лоотус, чтобы новый фонтан вписался в парк, построенный по ее проекту. Результатом стал недавно завершенный новый фонтан, изображенный архитектором в виде двух текущих рек с камнями в воде, по которым дети могут ходить. Кроме того, фонтан можно запустить под музыку, чтобы водные струи создавали зрелищное представление в ритме музыки.