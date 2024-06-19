У одного из островов Эстонии был найден остов неизвестного затонувшего судна

Как передала пресс-служба ведомства, по словам руководителя отдела гидрографии Департамента транспорта Пеэтера Вялинга, остов затонувшего судна был обнаружено примерно в 12 километрах к западу от острова Рухну в Рижском заливе во время обследования, проводимого судном Jakob Prei.

«Длина затонувшего судна составляет 49 метров, ширина - 7,5 метра, высота - 7,5 метра. Затонувшее судно лежит на глубине 40 метров», - сказал Вялинг. По его словам, по внешнему виду корабль напоминает грузовое судно или пароход.

Это уже вторая подобная находка на дне моря в этом году. Месяц назад недалеко от Рухну были обнаружены два доселе неизвестных затонувших судна и обломки самолета.

В прошлом году в ходе изыскательских работ было обнаружено в общей сложности 15 ранее неизвестных затонувших судов.

В этом году отдел гидрографии Департамента транспорта планирует обследовать акваторию площадью до 1400 квадратных километров в Балтийском море и 50 квадратных километров в Чудском озере. Основные районы работ - Финский залив, Рижский залив, пролив Вяйнамери и морские акватории к югу и западу от Сааремаа.