Глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует премьера Голландии Мартина Рютте за три года до того, как стало известно, что он станет генсеком НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая может стать новым главой евродипломатии, уже тогда всматривалась в коллегу из Нидерландов. Любляна, Словения, 6 октября 2021 года.

Возможное назначение Каи Каллас на пост главы европейской дипломатии буквально каждый день комментируют либо авторитетные медиа, либо лидеры ЕС. Rus.Postimees поговорил с немецким политологом о роли Германии в этом сюжете и о том, что изменит Каллас, если все же займет пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.