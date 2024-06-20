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Интервью «Пятьдесят на пятьдесят»: не факт, что Каллас заберут в Брюссель, но она нужна Европе для будущего (1)

Иван Скрябин
, журналист
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Глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует премьера Голландии Мартина Рютте за три года до того, как стало известно, что он станет генсеком НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая может стать новым главой евродипломатии, уже тогда всматривалась в коллегу из Нидерландов. Любляна, Словения, 6 октября 2021 года.
Глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует премьера Голландии Мартина Рютте за три года до того, как стало известно, что он станет генсеком НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая может стать новым главой евродипломатии, уже тогда всматривалась в коллегу из Нидерландов. Любляна, Словения, 6 октября 2021 года. Фото: AFP / Scanpix

Возможное назначение Каи Каллас на пост главы европейской дипломатии буквально каждый день комментируют либо авторитетные медиа, либо лидеры ЕС. Rus.Postimees поговорил с немецким политологом о роли Германии в этом сюжете и о том, что изменит Каллас, если все же займет пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Какова вероятность появления Каллас в должности главы дипломатии ЕС (в чем она сама не уверена) и зачем Брюсселю нужна именно она, Rus.Postimees обсудил с прилетевшим в Таллинн немецким политологом, аналитиком Стокгольмского центра по изучению Восточной Европы Андреасом Умландом.

Немецкий политолог Андреас Умланд в Авдеевке, Украина.
Немецкий политолог Андреас Умланд в Авдеевке, Украина. Фото: из личного архива Андреаса Умланда
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