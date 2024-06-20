Возможное назначение Каи Каллас на пост главы европейской дипломатии буквально каждый день комментируют либо авторитетные медиа, либо лидеры ЕС. Rus.Postimees поговорил с немецким политологом о роли Германии в этом сюжете и о том, что изменит Каллас, если все же займет пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
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Интервью ⟩ «Пятьдесят на пятьдесят»: не факт, что Каллас заберут в Брюссель, но она нужна Европе для будущего (1)
Какова вероятность появления Каллас в должности главы дипломатии ЕС (в чем она сама не уверена) и зачем Брюсселю нужна именно она, Rus.Postimees обсудил с прилетевшим в Таллинн немецким политологом, аналитиком Стокгольмского центра по изучению Восточной Европы Андреасом Умландом.