В Кемеровской области задержали ранее судимого участника войны в Украине. Его подозревают в убийстве 12-летней девочки

Согласно пресс-службе СК, девочка ушла из дома утром 18 июня и не вернулась. На следующий день ее тело с признаками насильственной смерти нашли в колодце возле одного из заброшенных зданий рядом с Комсомольской площадью города Топки. Вскоре после этого ведомство отчиталось о задержании 49-летнего местного жителя (его имя не сообщалось), ранее осужденного за убийство.

«Сибирский экспресс» отмечает, что полный тезка Быкова был судим не менее шести раз, в том числе за тяжкие преступления. В 2019 году его приговорили к 13 с половиной годам колонии особого режима за убийство пожилой женщины во время ссоры.

Из колонии Быков вышел, согласившись отправиться на войну. Он попал в подразделение Минобороны «Шторм Z», формирующееся главным образом из заключенных. К концу 2023 года его взяли в плен - в декабре на ютьюб-канале «Не жди меня из Украины» вышло видео с военнопленным Андреем Быковым из Кемеровской области, который рассказал, что отправился на войну из колонии.

В конце января Россия и Украина провели обмен пленным. Телеграм-канал «Шторм Z» тогда опубликовал список участников войны, вернувшихся из плена, в котором фигурировал Быков.

В Кемеровскую область бывший заключенный вернулся в феврале, уточняют «Осторожно, новости». При каких обстоятельствах он оказался в городе Топки, неясно. Источник РИА Новости предположил, что бывший заключенный мог дезертировать или уйти в отпуск.

«Это ужасно, что зека выпустили на свободу, он несколько лет назад убил другую местную жительницу буквально ни за что, должен был еще лет десять сидеть, и вдруг на свободе. Но больше пугает, что сейчас его опять посадят в тюрьму, а он потом опять на "СВО" [уйдет] и будет героем жить, как многие зеки это уже сделали», - сказала «Сибирь Реалии» жительница Топинского района.