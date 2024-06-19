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Полиция разыскивает 24-летнего Эдуарда Хваловского, который уклоняется от следствия

rus.postimees.ee
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Эдуард Хваловский.
Эдуард Хваловский. Фото: PPA

Эдуард Хваловский совершил несколько преступлений против личности. Сейчас он уклоняется от уголовного производства и объявлен в розыск.

Хваловский родом из Ида-Вирумаа, но может находиться в отеле в Таллинне, или остановиться у кого-то из знакомых. Он может также скрываться в Латвии.

Его рост 180 см, он плотного телосложения. Глаза карие, волосы темно-русые. Эдуард общается на русском языке.

Полиция просит всех, кто видел Эдуарда или знает его местоположение, сообщить об этом по номеру 112 или на почтовый адрес jaana.poldvee@politsei.ee.

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