Полиция задержала 24-летнего Эдуарда, находившегося в розыске

24-летний Эдуард Хваловский, который ранее уклонялся от следствия и был объявлен в розыск, задержан. По данным полиции, он был найден в Латвии.
Ранее сообщалось, что Хваловский совершил несколько преступлений против личности и скрывался от правоохранительных органов. Он родом из Ида-Вирумаа, но предполагалось, что может находиться в Таллинне или у знакомых, а также мог скрываться за пределами Эстонии.
Благодаря полученной информации и сотрудничеству с зарубежными коллегами, полиция установила его местонахождение и задержала Эдуарда.