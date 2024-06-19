Полиция задержала 24-летнего Эдуарда, находившегося в розыске

Ранее сообщалось, что Хваловский совершил несколько преступлений против личности и скрывался от правоохранительных органов. Он родом из Ида-Вирумаа, но предполагалось, что может находиться в Таллинне или у знакомых, а также мог скрываться за пределами Эстонии.