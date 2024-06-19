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Полиция задержала 24-летнего Эдуарда, находившегося в розыске

Наручники. Фото несет иллюстративный характер.

24-летний Эдуард Хваловский, который ранее уклонялся от следствия и был объявлен в розыск, задержан. По данным полиции, он был найден в Латвии.

Ранее сообщалось, что Хваловский совершил несколько преступлений против личности и скрывался от правоохранительных органов. Он родом из Ида-Вирумаа, но предполагалось, что может находиться в Таллинне или у знакомых, а также мог скрываться за пределами Эстонии.

Благодаря полученной информации и сотрудничеству с зарубежными коллегами, полиция установила его местонахождение и задержала Эдуарда.

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