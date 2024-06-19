ГАЛЕРЕЯ Молодую женщину на пешеходном переходе сбили сразу две машины

Удар был настолько сильным, что пешеход отлетел, и в него врезался автомобиль Kia, двигавшийся с противоположной стороны. Машина скорой помощи доставила пешехода в больницу.

ДТП произошло на пешеходном переходе возле кладбища Пуйестеэ. 22-летний водитель за рулем Ford Focus был трезв и имел водительские права соответствующей категории. На месте водитель рассказал, что из-за сильного дождя он не заметил пешехода. Подробности аварии выясняются.