Сегодня днем в 17:00 в Тарту автомобиль Ford Focus, которым управлял 22-летний водитель, сбил молодую женщину, переходившую дорогу на улице Пуйестеэ.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Молодую женщину на пешеходном переходе сбили сразу две машины
Удар был настолько сильным, что пешеход отлетел, и в него врезался автомобиль Kia, двигавшийся с противоположной стороны. Машина скорой помощи доставила пешехода в больницу.
ДТП произошло на пешеходном переходе возле кладбища Пуйестеэ. 22-летний водитель за рулем Ford Focus был трезв и имел водительские права соответствующей категории. На месте водитель рассказал, что из-за сильного дождя он не заметил пешехода. Подробности аварии выясняются.