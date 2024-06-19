Жители Эстонии собирают подписи за восстановление круглосуточной работы пограничного пункта

Согласно законопроекту, разработанному в Министерстве внутренних дел и одобренному правительством, c 1 мая 2024 года Нарвский пограничный пункт открыт с 7:00 до 23:00. В это время через Нарвский пограничный пункт границу могут пересечь только пешеходы. Для пересечения границы на транспортном средстве необходимо воспользоваться другими пограничными пунктами.

Автор петиции Павел Ефимов заявляет, что данное ограничение привело к очень серьезным неудобствам и длительному времени ожидания.

«В период летнего отпускного сезона значительно увеличивается количество людей, пересекающих границу. Действующие часы работы привели к невыносимым очередям, вызывающим задержки и дискомфорт, особенно для пожилых людей и семей с маленькими детьми. Сейчас людям приходится ждать в среднем пять часов, чтобы пересечь границу, чего не было, когда граница работала круглосуточно», - пишет Ефимов.

Автор петиции также считает, что данное ограничение может нарушать права людей на свободное передвижение, достойные условия ожидания и здоровье и безопасность: «Длительное ожидание в очередях, особенно в летнюю жару, может привести к проблемам со здоровьем и чрезмерному стрессу, особенно для уязвимых групп, таких как пожилые люди, семьи с маленькими детьми и люди с ограниченными возможностями».

«Мы получили огромную поддержку от сообщества, включая большое количество людей в группе Facebook "Граница НАРВА-Ивангород", которые разделяют нашу обеспокоенность и разочарование. Широкая поддержка петиции подчеркивает срочную необходимость решения данной проблемы», - написал автор петиции.

К 19:30 петиция уже собрала более 150 подписей.