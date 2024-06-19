Эстония закупит у Франции 12 колесных мобильных гаубиц Caesar, первые шесть из которых прибудут в конце года, а остальные до середины следующего года.
Эстония закупит у Франции 12 колесных мобильных гаубиц Caesar
На закупку мобильных гаубиц Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) заключил на выставке оборонной промышленности Eurosatory 2024 в Париже контракты с французским агентством оборонных закупок DGA и оборонной компанией KNDS, что позволит в будущем закупить больше гаубиц.
Орудия типа Caesar калибра 155 мм производства французского гиганта оборонной промышленности KNDS войдут в состав создаваемого третьего мобильного артиллерийского батальона, который будет действовать под непосредственным руководством эстонской дивизии, сообщил руководитель проекта подполковник Рауно Вийтманн.